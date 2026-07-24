व्याख्याता बस्तीराम मीना का सहायक आचार्य पद पर चयन

प्रदेश में हासिल की 47वीं रैंक
लालसोट. क्षेत्र के ग्राम करणपुरा निवासी एवं वर्तमान में शहर के पीएमश्री अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत विषय के व्याख्याता बस्तीराम मीना ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में 47वीं रैंक प्राप्त कर क्षेत्र, विद्यालय और अपने गांव का गौरव बढ़ाया। (नि.प्र.)
लालसोट. बस्तीराम मीना
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