IMD Alert: राजस्थान में 27 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा तगड़ा असर, 18 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि की बड़ी चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी को दोपहर बाद पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो सकती है। इस दिन भरतपुर संभाग और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। वहीं 27 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे ज्यादा रहेगा। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की प्रबल आशंका है। कुछ संवेदनशील इलाकों में ओले गिरने की भी चेतावनी दी गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।