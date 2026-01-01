राजस्थान विधानसभा में गूंजा बेटियों के घर से भागने का मुद्दा, विधायक बुडानिया ने बताया सामाजिक संकट

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को एक ऐसा मुद्दा उठा, जिसने पूरे सदन को सोचने पर मजबूर कर दिया। तारानगर से विधायक नरेंद्र बुडानिया ने प्रदेश में लड़कियों के घर से भागने की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने इसे सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी बताया। बुडानिया का कहना था कि हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब यह समस्या केवल अविवाहित लड़कियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि चार-पांच बच्चों की मां भी घर छोड़कर चली जा रही हैं।