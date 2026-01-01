Gold-Silver Price: ‘सिर्फ बिंदी-सिंदूर ही बचा है…’ सोशल मीडिया पर छलका गरीब-मिडिल क्लास महिलाओं का दर्द

जयपुर। सोना-चांदी के बढ़े भाव ने आम लोगों को परेशानी में डाल दिया है। इसको लेकर राजस्थान समेत पूरे देश के लोगों की लगातार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शादी सीजन के बावजूद लोग सोना-चांदी के गहने खरीदने से कतरा रहे हैं। दूसरी तरफ अचानक बढ़े भावों से ज्वेलर्स भी परेशान हैं। राजधानी जयपुर के स्वर्ण व्यापारियों का कहना है कि गहने के आर्डर ही नहीं मिल रहे हैं, जिससे गहनों का निर्माण करने वाले कारखाने सूने हो गए हैं।