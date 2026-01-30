राजस्थान में अनूठी शादी: दूल्हे को सोने-चांदी की जगह मिला ऐसा तोहफा, अब हो रही चर्चा

यहीं नहीं, विवाह स्थल की साज-सज्जा में भी महेन्द्र सिंह ने अपनी जड़ों से जुड़ाव का सुंदर परिचय दिया। आमतौर पर जहां एंट्री गैलरी में परिवार की तस्वीरें लगाई जाती हैं, वहीं उन्होंने अपने गांव की झलकियां प्रदर्शित कीं। गांव के प्रमुख और ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरों को मेहमानों के स्वागत के लिए बनाई गई गैलरी में स्थान देकर उन्होंने अपने गांव के प्रति आत्मीयता और सम्मान को सजीव रूप में प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित अतिथियों ने खूब सराहा। विवाह समारोह में राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र की कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित थी।