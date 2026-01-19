Rajasthan Budget 2026: राजस्थान बजट से क्या है आस? जानें जयपुर सहित इन 10 जिलों की बड़ी मांगें

-सैटेलाइट टाउन की घोषणा

सुझाव: जयपुर का विस्तार चारों दिशाओं में हो रहा है। आगरा रोड पर कानोता-बस्सी, टोंक रोड पर चाकसू-शिवदासपुरा, मालपुरा रोड पर रैनवाल-फागी, दिल्ली रोड पर कूकस-अचरोल और सीकर रोड पर चौमूं को सैटेलाइट टाउन घोषित किया जाए। पहले चरण में इन कस्बों को मेट्रो और सिटी बस जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से हर 15 मिनट में जोड़ा जाए। कनेक्टिविटी पूरी होने के बाद ही आवासीय और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए।