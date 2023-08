Rajasthan Election : 6 राज्यों से आए 170 विधायक आज से राजस्थान में टटोलेंगे BJP की नब्ज, केंद्रीय नेतृत्व को देंगे रिपोर्ट

Submitted by:

जयपुरPublished: Aug 20, 2023 09:59:08 am

Rajasthan Politics : राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। छह राज्यों से 170 विधायक राजस्थान पहुंच गए हैं। यह सभी BJP की नब्ज को टटोलेंगे। इसके बाद अपने अनुभव की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे।

170 MLAs will go to Assembly Constituency Today : छह राज्यों से प्रदेश प्रवास पर आए भाजपा विधायकों को आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में भेज दिया गया है। जयपुर पहुंचे 170 विधायकों की शनिवार को दिल्ली रोड स्थित एक होटल में कार्यशाला हुई। इसमें सभी को यह बताया गया कि उन्हें विधानसभा में करना क्या है? सभी को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वह सुबह उठते ही पहले पहले श्रद्धा केंद्रों में जाएंगे और वहां दर्शन कर अपने काम की शुरुआत करेंगे। सीधेतौर पर किसी को मंदिर-मस्जिद जाने को नहीं कहा गया है। इनका फोकस राष्ट्रवाद के मुद्दे और विभिन्न राज्यों में हुए नवाचार बताने पर रहेगा।कार्यशाला के दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, विधायक वासुदेव देवनानी ने संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, छह राज्यों से विधायक पहुंचे हैं। यह विधायक सभी विधानसभाओं में जाकर अपने अनुभव और उनके राज्यों में हुए नवाचारों के संबंध में स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे।भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुख और शक्ति केंद्र प्रभारियों से चर्चा करेंगे।बैठक में हिस्सा लेंगे जिसमें वह अपने अनुभव साझा करने के साथ प्रदेश की मौजूदा हालातों की समीक्षा करेंगे।पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं नाराज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे।विभिन्न समाज के प्रमुख लोगों से मिलेंगे।रिपोर्ट तैयार करके भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सौंपेंगे।