राजस्थान सरकार अब पालेगी मच्छर… डेंगू-मलेरिया का नए तरीके से होगा खात्मा

इसके समाधान के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर में नया प्रयोग करने जा रहा है। इसमें विभाग की टीमें इलाकेवार मच्छरों के लार्वा एकत्रित करेगी। इसके बाद इन्हें लैब या रिसर्च वाले विशेष स्थान पर सुरक्षित रखा जाएगा। जिससे की ये मच्छर के रूप में पनप सके। फिर इन पर रिसर्च कर पता लगाया जाएगा कि मच्छरों में डेंगू, मलेरिया या किसी अन्य बीमारी का एक्टिव वायरस है।