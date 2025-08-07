Rajasthan News: राजस्थान के इस जिले को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, जल्द खुलेगा केंद्रीय विद्यालय

फलोदी में लंबे समय से एक केंद्रीय विद्यालय की मांग की जा रही थी। अब इस स्वीकृति से न केवल स्थानीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, बल्कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी लाभ मिलेगा। इस केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई के साथ होगी और धीरे-धीरे इसे उच्च कक्षाओं तक विस्तारित किया जाएगा।