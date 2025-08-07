Rajasthan News: राजस्थान के इस जिले को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, जल्द खुलेगा केंद्रीय विद्यालय

जोधपुर के सांसद और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने एक और महत्वपूर्ण वादा निभाकर फलोदी को शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सौगात दी है। शेखावत के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार ने फलोदी के कुण्डल गांव में 'केन्द्रीय विद्यालय वायुसेना फलोदी' की स्वीकृति प्रदान की है।
फलोदी में लंबे समय से एक केंद्रीय विद्यालय की मांग की जा रही थी। अब इस स्वीकृति से न केवल स्थानीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, बल्कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी लाभ मिलेगा। इस केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई के साथ होगी और धीरे-धीरे इसे उच्च कक्षाओं तक विस्तारित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अपने पिछले दौरों में क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि वे फलोदी में केंद्रीय विद्यालय स्थापित कराएंगे। उन्होंने इस विषय को सरकार के समक्ष गंभीरता से रखा और आखिरकार अब यह स्वीकृति उनके प्रयासों की सफलता का प्रमाण है।
केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति की घोषणा के बाद पूरे फलोदी विधानसभा क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में यह विद्यालय फलोदी के लिए एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र बनेगा। यह निर्णय फलोदी के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।