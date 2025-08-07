Rajasthan: राजसमंद कांग्रेस में मचा बवाल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर फूटा गुस्सा; डोटासरा को दी शिकायत

कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के 'सभी जातियों और समुदायों को सम्मान' देने के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर यह सिद्धांत लागू नहीं हो रहा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन में सामाजिक संतुलन की कमी से न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, बल्कि पार्टी की एकजुटता पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं, कार्यकर्ताओं की मांग है कि संगठन में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और मनमानी नियुक्तियों पर रोक लगे।