Rajasthan: घायल लेपर्ड ने 4 वनकर्मियों पर किया हमला, घायलों को कंधे पर उठाकर लाए, 30 मिनट बाद लेपर्ड की हुई मौत

शुक्रवार सुबह लगभग 8:30 बजे रेस्क्यू दोबारा शुरू किया गया। घायल होने की वजह से टीम ने लेपर्ड को जाल की मदद से पकड़ने की योजना बनाई। इसी दौरान वनकर्मी पन्नालाल (48), हरीश लोहार (48), घनश्याम पूर्बिया (32) और गिरधारी लाल (35) पकड़ने के लिए झाड़ियों की ओर बढ़े। टीम के अनुसार, लेपर्ड पहले भी दो बार हमला करने की कोशिश कर चुका था। तीसरी बार जब टीम जाल लेकर करीब पहुंची, तो वह अचानक पीछे से निकलकर चारों पर टूट पड़ा और उन्हें घायल कर दिया।