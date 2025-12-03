Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

राजस्थान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बंद बॉडी वाहन में मिला अवैध विस्फोटकों का बड़ा जखीरा, दो आरोपी गिरफ्तार

Rajsamand News: पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

राजसमंद

image

Anil Prajapat

Dec 03, 2025

illegal-explosives

भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार दोनों आरोपी। फोटो: पत्रिका

राजसमंद। राजस्थान के राजसमंद जिले में पुलिस ने अवैध विस्फोटकों का बड़ा जखीरा पकड़ा। विशेष अभियान ‘सुदर्शन चक्र’ के तहत श्रीनाथजी मंदिर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन एवं एएसपी महेंद्र पारीक व नाथद्वारा डिप्टी शिप्रा राजावत के सुपरविजन में श्रीनाथजी थाना पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

थाना इंचार्ज एएसआई सोहन सिंह ने बताया कि थाना पुलिस को भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री के परिवहन की मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद त्रिनेत्र सर्कल पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बंद बॉडी वाहन को रोका।

वाहन चालक ने अपना नाम आमेट थाना क्षेत्र के बांडा निवासी भगवत सिंह (25) बताया, जबकि साथ बैठे व्यक्ति का नाम भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के धांगडास निवासी हिम्मत सिंह बताया। वाहन की तलाशी में विस्फोटक सामग्री के कुल 109 कार्टून मिले, जिनमें 981 विस्फोटक गुल्ले, 100 टीएलडी (ट्रंक लाइन डिले), 93 डेटोनेटर जिनमें डीटीएच लगे हुए थे तथा लगभग 30 फीट लंबा एक सेफ्टी फ्यूज मिला।

परिवहन के नहीं मिले कोई दस्तावेज

पूछताछ में आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में ले जाई जा रही विस्फोटक सामग्री के परिवहन के लिए कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाए। पुलिस ने वाहन सहित संपूर्ण विस्फोटक सामग्री जब्त कर ली। साथ ही आरोपी आमेट थाना क्षेत्र के बांडा निवासी भगवत सिंह सोलंकी और भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के धांगडास निवासी हिम्मत सिंह राठौड़ को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अब पड़ताल: कहां से लाए विस्फोटक सामग्री

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई और इसे कहां सप्लाई की जा रही थी। कार्रवाई करने वाली श्रीनाथजी थाना पुलिस की टीम में हैड कांस्टेबल शंभूलाल, कांस्टेबल अनिल, कांस्टेबल मालाराम और चालक शंभूसिंह शामिल थे।

03 Dec 2025 10:24 am

