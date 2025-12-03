राजस्थान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बंद बॉडी वाहन में मिला अवैध विस्फोटकों का बड़ा जखीरा, दो आरोपी गिरफ्तार

पूछताछ में आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में ले जाई जा रही विस्फोटक सामग्री के परिवहन के लिए कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाए। पुलिस ने वाहन सहित संपूर्ण विस्फोटक सामग्री जब्त कर ली। साथ ही आरोपी आमेट थाना क्षेत्र के बांडा निवासी भगवत सिंह सोलंकी और भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के धांगडास निवासी हिम्मत सिंह राठौड़ को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।