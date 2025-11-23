भीम–कामलीघाट वाया टॉडगढ़ सड़क पर लगे विद्युत पोल बने हादसे का कारण

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार की मनमानी के चलते बिना नाली बनाए सड़क का आधा हिस्सा बना दिया गया है। इससे बारिश या नाली के पानी के बहाव से सड़क पर गंदा पानी फैल रहा है और कीचड़ बनने से दुपहिया वाहन चालक फिसलकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। नालियों के पानी की निकासी के लिए अस्थायी व्यवस्था भी नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार एक स्थान पर काम अधूरा छोड़कर दूसरे स्थान पर काम शुरू कर देता है और अधिकारी मामले को गंभीरता से लेने की बजाय जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालकर पल्ला झाड़ लेते हैं। रात के समय इन परिस्थितियों में दुर्घटना की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है।