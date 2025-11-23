मार्ग पहले से संकरा, ऊपर से रास्तों पर आड़े-तिरछे खड़े वाहनों से बाजार में लगता है जाम

बाजार में दुकानों के सामने वाहनों को अनियमित तरीके से खड़ा कर देने से दिन में कई बार गंभीर जाम लगा रहता है। ग्रामीणों ने सड़क पर अनियमित तरीके से वाहन खड़े करने वालों पर प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुंवारिया में भारी वाहनों की सुगम आवाजाही के लिए बाईपास का निर्माण अत्यंत आवश्यक हो गया है। इससे बड़े वाहन कस्बे से बाहर होकर निकल सकेंगे और छोटे वाहन बिना बाधा के बाजार क्षेत्र से होकर गुजर सकेंगे।