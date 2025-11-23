मार्ग पहले से संकरा, ऊपर से रास्तों पर आड़े-तिरछे खड़े वाहनों से बाजार में लगता है जाम

road Jam
कुंवारिया. तहसील मुख्यालय स्थित कुंवारिया कस्बे की घनी आबादी के बीच से गुजर रहा कुंवारिया-आमेट मुख्य मार्ग पहले से ही काफी संकरा है। ऐसे में बाजार क्षेत्र में वाहनों को आड़े-तिरछे खड़ा कर देने से दिन में कई बार जाम की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण एंबुलेंस और अन्य अतिआवश्यक सेवा वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होती है।
कस्बे के युवा व्यापारी और समाजसेवी रामलाल, ख्यालीलाल, सुरेशचंद्र, लक्ष्मणलाल, मोहनलाल, संजय कुमार, दिनेशचंद्र सहित अन्य लोगों ने बताया कि मुख्य मार्ग कई स्थानों पर इतना संकरा है कि दो वाहन आमने-सामने से आसानी से गुजर भी नहीं पाते।
बाजार में दुकानों के सामने वाहनों को अनियमित तरीके से खड़ा कर देने से दिन में कई बार गंभीर जाम लगा रहता है। ग्रामीणों ने सड़क पर अनियमित तरीके से वाहन खड़े करने वालों पर प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुंवारिया में भारी वाहनों की सुगम आवाजाही के लिए बाईपास का निर्माण अत्यंत आवश्यक हो गया है। इससे बड़े वाहन कस्बे से बाहर होकर निकल सकेंगे और छोटे वाहन बिना बाधा के बाजार क्षेत्र से होकर गुजर सकेंगे।
