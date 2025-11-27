Rajasthan Murder: पति संग शराब के नशे में मदहोश थी पत्नी, बात बिगड़ी और पीट-पीटकर मार डाला

हत्या के बाद गांव में मौजूद ग्रामीण व आरोपी पति समेत परिजनों से पूछताछ करती पुलिस (फोटो- पत्रिका)
राजसमंद: कुंभलगढ़ उपखंड के केलवाड़ा थाना क्षेत्र की वरदड़ा पंचायत के पोकरिया गांव में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इसमें एक व्यक्ति ने शराब के नशे में कहासुनी के बाद पत्नी की पीट-पीट कर हत्या कर दी।
थानाधिकारी विशाल गवारिया ने बताया कि ससुराल आए युवक भंवरलाल भील निवासी आंतरी ने उसकी पत्नी लहरी बाई (26) की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही केलवाड़ा थाना अधिकारी गवारिया पुलिस जाब्ते के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मौके पर मौजूद आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पति-पत्नी दोनों ने शराब का सेवन किया हुआ था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले गई।
बताया जा रहा है कि गुस्से में आरोपी ने पत्नी पर लगातार हमला किया, जिससे महिला की हालत गंभीर हो गई और उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर केलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया की गई।
प्रारंभिक जांच में यह मामला घरेलू विवाद का परिणाम माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है कि कहीं इसमें कोई और कारण या व्यक्ति शामिल तो नहीं था। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस आरोपी से सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने की बात कही है।
बड़ी खबरेंView All
राजसमंद
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग