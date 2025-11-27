Rajasthan Murder: पति संग शराब के नशे में मदहोश थी पत्नी, बात बिगड़ी और पीट-पीटकर मार डाला

प्रारंभिक जांच में यह मामला घरेलू विवाद का परिणाम माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है कि कहीं इसमें कोई और कारण या व्यक्ति शामिल तो नहीं था। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस आरोपी से सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने की बात कही है।