दौसा: बेटे की हार्ट अटैक से मौत के 20 दिन बाद पिता ने भी तोड़ा दम, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

पार्षद काडू सिंह राजपूत ने बताया कि 21 दिन पूर्व 6 नवंबर 2025 को मृतक मानसिंह के पुत्र सोनू की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जिस सदमे से अभी परिवार उभरा भी नहीं, जिससे पहले पिता की मौत के सदमे ने परिवार को हिला कर रख दिया है। अचानक हुए एकाएक दो हादसों से परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है।