दौसा

दौसा: बेटे की हार्ट अटैक से मौत के 20 दिन बाद पिता ने भी तोड़ा दम, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में एक बेटे ओर उसके पिता की मौत महज 21 दिन के भीतर होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल, 26 नवंबर को सरसों के खेत में पानी मोड़ने मजदूरी पर गए मानसिंह (68) पुत्र दानसिंह राजपूत निवासी केशव नगर मंडावर की मौत हो गई। जिसका [&hellip;]

दौसा

image

Anil Prajapat

Nov 27, 2025

Mansingh

मृतक मानसिंह। फोटो: पत्रिका

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में एक बेटे ओर उसके पिता की मौत महज 21 दिन के भीतर होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल, 26 नवंबर को सरसों के खेत में पानी मोड़ने मजदूरी पर गए मानसिंह (68) पुत्र दानसिंह राजपूत निवासी केशव नगर मंडावर की मौत हो गई।

जिसका पता परिजनों को सुबह लगा, जब वह बिस्तर से नहीं उठा। जिसे आनन फानन में राजकीय अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिता की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है।

बेटे की हार्ट अटैक से हुई थी मौत

पार्षद काडू सिंह राजपूत ने बताया कि 21 दिन पूर्व 6 नवंबर 2025 को मृतक मानसिंह के पुत्र सोनू की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जिस सदमे से अभी परिवार उभरा भी नहीं, जिससे पहले पिता की मौत के सदमे ने परिवार को हिला कर रख दिया है। अचानक हुए एकाएक दो हादसों से परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है।

अब पिता की मौत, परिवार सदमे में

मानसिंह के दो बेटों के ऊपर से पिता का साया उठ गया। इधर मृतक सोनू अपने पीछे एक बेटा व एक बेटी को छोड़कर चला गया। बेसहारा हुआ परिवार गहरे सदमे में है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व योजनाओं का दिलाने की मांग की है।

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा: बेटे की हार्ट अटैक से मौत के 20 दिन बाद पिता ने भी तोड़ा दम, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

