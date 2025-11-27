PAK हैंडलर के जाल में फंसा राजस्थान का रॉकी, खरीदे अवैध हथियार; लुधियाना में पकड़े आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन आया सामने

21 नवम्बर को पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी रामलाल और दीपू का पीछा किया था। इस टीम को सूचना मिली कि पंजाब और अन्य राज्यों में ग्रेनेड से हमला करने के लिए पाकिस्तानी हैंडलर ने दो युवकों को लुधियाना भेजा हुआ है, वे कभी भी ग्रेनेड से हमला कर दिल्ली जैसा बम ब्लास्ट कर सकते है। इस सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस की इस स्पेशल टीम ने जाल बिछाया। आरोपी रामलाल और दीपू जब पुलिस की घेराबंदी में आए, तब पुलिस ने हथियार डालने की चेतावनी दी। लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दिए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आतंकी के पेट व छाती और दूसरे आंतकी के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया था।