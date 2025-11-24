मायरा भरने के बाद आया हार्ट अटैक, 6KM स्कूटी चलाकर घर पहुंचा; अस्पताल ले जाने से पहले ही तोड़ा दम

फोटो पत्रिका नेटवर्क
पाली। जिस घर में विवाह की खुशियां छाई थी। वहां हृदयघात से मौत होने पर शोक छा गया। हेमावास गांव से बहन के घर सोनाई मांझी गांव में मायरा भरने गए 55 वर्षीय व्यक्ति के सीने में अचानक दर्द हुआ। इस पर वे 6 किमी स्कूटी चलाकर सोनाई मांझी से अपने गांव हेमावास आए। वहां उनकी मौत हो गई।
सदर थाना क्षेत्र में हेमावास निवासी पेमाराम (55) महाराष्ट्र के पुणे में बिजनेस करते थे। सोनाई मांझी गांव में रहने वाली उनकी बहन मंजू की बेटी अंजू की 23 नवम्बर और बेटे मनीष की 25 नवम्बर को शादी होनी थी। इस पर पेमाराम विवाह में शामिल होने और मायरा भरने के लिए पुणे से हेमावास आए। वहां से 23 नवम्बर को भाई प्रकाश, सूजाराम सहित बहन के घर सोनाई मांझी गए।
वहां मायरा भरने के बाद उनके सीने में दर्द हुआ। इस पर वे स्कूटी से हेमावास पहुंचे। इसके बाद भी तबीयत ठीक नहीं होने पर आराम करने लेट गए। उनके वापस नहीं उठने पर परिजन शाम को बांगड़ अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया।
हेमावास के पेमाराम मायरा भरने गए थे। वहां उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनको अस्पताल लाने तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी।
-डॉ. सुखदेव चौधरी, बांगड़ अस्पताल, पाली
