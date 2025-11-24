मायरा भरने के बाद आया हार्ट अटैक, 6KM स्कूटी चलाकर घर पहुंचा; अस्पताल ले जाने से पहले ही तोड़ा दम

सदर थाना क्षेत्र में हेमावास निवासी पेमाराम (55) महाराष्ट्र के पुणे में बिजनेस करते थे। सोनाई मांझी गांव में रहने वाली उनकी बहन मंजू की बेटी अंजू की 23 नवम्बर और बेटे मनीष की 25 नवम्बर को शादी होनी थी। इस पर पेमाराम विवाह में शामिल होने और मायरा भरने के लिए पुणे से हेमावास आए। वहां से 23 नवम्बर को भाई प्रकाश, सूजाराम सहित बहन के घर सोनाई मांझी गए।