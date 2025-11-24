Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

मायरा भरने के बाद आया हार्ट अटैक, 6KM स्कूटी चलाकर घर पहुंचा; अस्पताल ले जाने से पहले ही तोड़ा दम

हेमावास गांव से बहन के घर सोनाई मांझी गांव में मायरा भरने गए 55 वर्षीय व्यक्ति के सीने में अचानक दर्द हुआ। इस पर वे 6 किमी स्कूटी चलाकर सोनाई मांझी से अपने गांव हेमावास आए। वहां उनकी मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

kamlesh sharma

Nov 24, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

पाली। जिस घर में विवाह की खुशियां छाई थी। वहां हृदयघात से मौत होने पर शोक छा गया। हेमावास गांव से बहन के घर सोनाई मांझी गांव में मायरा भरने गए 55 वर्षीय व्यक्ति के सीने में अचानक दर्द हुआ। इस पर वे 6 किमी स्कूटी चलाकर सोनाई मांझी से अपने गांव हेमावास आए। वहां उनकी मौत हो गई।

सदर थाना क्षेत्र में हेमावास निवासी पेमाराम (55) महाराष्ट्र के पुणे में बिजनेस करते थे। सोनाई मांझी गांव में रहने वाली उनकी बहन मंजू की बेटी अंजू की 23 नवम्बर और बेटे मनीष की 25 नवम्बर को शादी होनी थी। इस पर पेमाराम विवाह में शामिल होने और मायरा भरने के लिए पुणे से हेमावास आए। वहां से 23 नवम्बर को भाई प्रकाश, सूजाराम सहित बहन के घर सोनाई मांझी गए।

वहां मायरा भरने के बाद उनके सीने में दर्द हुआ। इस पर वे स्कूटी से हेमावास पहुंचे। इसके बाद भी तबीयत ठीक नहीं होने पर आराम करने लेट गए। उनके वापस नहीं उठने पर परिजन शाम को बांगड़ अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया।

इन्होंने कहा

हेमावास के पेमाराम मायरा भरने गए थे। वहां उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनको अस्पताल लाने तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी।
-डॉ. सुखदेव चौधरी, बांगड़ अस्पताल, पाली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 06:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / मायरा भरने के बाद आया हार्ट अटैक, 6KM स्कूटी चलाकर घर पहुंचा; अस्पताल ले जाने से पहले ही तोड़ा दम

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali News : ट्रैक्टरों से कलक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने पकड़े पूर्व विधायक के पैर, बोले : बचा लीजिए हमारी मेहनत…

Pali News : ट्रैक्टरों से कलक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने पकड़े पूर्व विधायक के पैर, बोले बचा लीजिए हमारी मेहनत
पाली

Pali News: खेत में खेल रही 6 साल की बच्ची डिग्गी में डूबी, बचाने की कोशिश में मां की भी मौत

Mother-and-daughter-died
पाली

पत्नी ने साथ चलने से मना किया तो तोड़ा पैर, बचाव में आए सास-ससुर को भी पीटा

पाली

Rajasthan : सिक्किम के राज्यपाल की पौत्री की आज शादी, रणकपुर आएंगे उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व कई मुख्यमंत्री

Sikkim Governor Om Prakash Mathur granddaughter Komal getting married today Vice President Governor and several Chief Ministers will be visiting Ranakpur
पाली

राजस्थान में दर्दनाक हादसा : सीमेंट फैक्ट्री में झुलसने से तीन श्रमिकों की मौत, यूपी से 5 दिन पहले ही मजदूरी करने आए थे

राजस्थान में दर्दनाक हादसा : सीमेंट फैक्ट्री में झ़ुलसने से तीन श्रमिकों की मौत, उत्तरप्रदेश से 5 दिन पहले ही मजदूर करने आए थे
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.