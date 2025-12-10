राजसमंद जिले में बनेंगी 16 नई चमचमाती सड़कें; जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

राजसमंद। जिले के राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क मार्गों को मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। क्षेत्र में नॉन-पैचेबल रोड और मिसिंग लिंक मार्गों के विकास हेतु स्वीकृत 16 परियोजनाओं के लिए कुल 10 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गांव-गांव तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचाना, यातायात को सुगम बनाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है।