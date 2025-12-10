10 दिसंबर 2025,

बुधवार

राजसमंद

राजसमंद जिले में बनेंगी 16 नई चमचमाती सड़कें; जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

Road Work: विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि इन कार्यों की स्वीकृति और कार्यादेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की ग्रामीण-केंद्रित नीतियों का परिणाम हैं। इन सड़कों के निर्माण से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Kamal Mishra

Dec 10, 2025

Rajsamand Road work

फोटो-एआई जेनरेटेड

राजसमंद। जिले के राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क मार्गों को मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। क्षेत्र में नॉन-पैचेबल रोड और मिसिंग लिंक मार्गों के विकास हेतु स्वीकृत 16 परियोजनाओं के लिए कुल 10 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गांव-गांव तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचाना, यातायात को सुगम बनाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है।

विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बताया कि जारी कार्यादेशों में एमएलए तथा एमपी दोनों कोषों से महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं। उनके मुताबिक यह व्यापक सड़क विकास योजना राजसमंद के ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत नेटवर्क तैयार करेगी।

MLA मद से स्वीकृत 5 सड़क परियोजनाएं

विधायक कोष से निम्नलिखित पांच परियोजनाओं के लिए कार्यादेश जारी हुए-

  • राउप्रावि कनावदा से आबादी सीमा तक सड़क निर्माण - ₹45.00 लाख
  • हनुमान जी मंदिर से देवपुरिया होते हुए मामा मार्मो तक सड़क - ₹67.50 लाख
  • बिनोल वन चौकी से जाटियाखेड़ा मार्ग का विकास - ₹141.00 लाख
  • छुर बस्ती, खंडेल क्षेत्र में सड़क कार्य - ₹150.00 लाख
  • सुन्दरचा से उरी भीमेला सड़क निर्माण - ₹76.50 लाख

ये पांचों मार्ग उन ग्रामीण इलाकों को जोड़ेंगे, जहां लंबे समय से सड़क सुधार की मांग चल रही थी।

MP मद से स्वीकृत 11 सड़क परियोजनाएं

सांसद कोष से जारी किए गए 11 कार्यों में कई प्रमुख ग्रामीण लिंक रोड शामिल हैं-

  • काबरा से कोटड़ी वाया ब्रह्मपुरी मोहल्ला सड़क - ₹70.00 लाख
  • मादड़ी चौराहा से मोही वाया सोनियाणा-पाण्डोलाई सड़क - ₹40.00 लाख
  • एमडी बाईपास रोड - ₹120.00 लाख
  • वणाई से मादड़ा मार्ग - ₹50.00 लाख
  • दौवड़ से काड़ा का तालाब वाया कास्या की भागल-बैरड़ा सड़क - ₹47.00 लाख
  • नीलकंठ महादेव मंदिर से अंबेडकर सर्कल तक संपर्क मार्ग - ₹50.00 लाख
  • कोलपुरा संपर्क सड़क से कुंडिया पानी की टंकी वाया नहर पुलिया मार्ग - ₹70.00 लाख
  • केलवा से खटामला वाया बागुंदड़ा सड़क - ₹15.00 लाख
  • मोरचना से मुण्डोल वाया बोरज मार्ग - ₹15.00 लाख
  • संपर्क सड़क डिप्टी रोड तक - ₹20.00 लाख
  • परवेड़ा से बहेड़ा वाया नया तालाब नाला सड़क - ₹23.00 लाख

सभी परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को आसान बनाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगी।

निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा

विधायक माहेश्वरी ने बताया कि इन कार्यों की स्वीकृति और कार्यादेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री दिया कुमारी की ग्रामीण-केंद्रित नीतियों का परिणाम हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन सड़कों के पूर्ण होने के बाद राजसमंद क्षेत्र में आवागमन और अधिक सुगम होगा तथा विकास को नई दिशा मिलेगी।

कोटा न्यूज़

