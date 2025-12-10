राजसमंद जिले में बनेंगी 16 नई चमचमाती सड़कें; जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

फोटो-एआई जेनरेटेड
राजसमंद। जिले के राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क मार्गों को मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। क्षेत्र में नॉन-पैचेबल रोड और मिसिंग लिंक मार्गों के विकास हेतु स्वीकृत 16 परियोजनाओं के लिए कुल 10 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गांव-गांव तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचाना, यातायात को सुगम बनाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है।
विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बताया कि जारी कार्यादेशों में एमएलए तथा एमपी दोनों कोषों से महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं। उनके मुताबिक यह व्यापक सड़क विकास योजना राजसमंद के ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत नेटवर्क तैयार करेगी।
ये पांचों मार्ग उन ग्रामीण इलाकों को जोड़ेंगे, जहां लंबे समय से सड़क सुधार की मांग चल रही थी।
सभी परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को आसान बनाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगी।
विधायक माहेश्वरी ने बताया कि इन कार्यों की स्वीकृति और कार्यादेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री दिया कुमारी की ग्रामीण-केंद्रित नीतियों का परिणाम हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन सड़कों के पूर्ण होने के बाद राजसमंद क्षेत्र में आवागमन और अधिक सुगम होगा तथा विकास को नई दिशा मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
राजसमंद
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग