Rajasthan: भजनलाल सरकार का फैसला, इस जिले का बदला नाम; जानें क्या है नया नाम?

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरिनगर करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

अलवर

Nirmal Pareek

Aug 07, 2025

CM Bhajanlal

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरिनगर करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह नया नामकरण जल्द ही आधिकारिक रूप से लागू होगा। यह निर्णय क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।

फाइल राजस्व विभाग को भेजी गई

बताया जा रहा है कि मंजूरी के बाद फाइल राजस्व विभाग को भेजी गई है, जो जल्द ही नए जिले के नाम की अधिसूचना जारी करेगा। यह बदलाव ठीक दो साल बाद हो रहा है, क्योंकि 4 अगस्त 2023 को तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने इस जिले का गठन किया था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: डोटासरा की नई टीम लगभग तैयार, बनाए जाएंगे 15 नए अध्यक्ष; इन जिलों की आएगी बारी
जयपुर
Govind Singh Dotasara

दरअसल, नाम परिवर्तन का प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर लंबे समय से चर्चा में था, क्योंकि भर्तृहरी राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। भर्तृहरिनगर नामकरण से क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने का प्रयास किया गया है।

पहले अलवर जिले का हिस्सा था

बता दें, खैरथल-तिजारा जिला पहले अलवर जिले का हिस्सा था, अगस्त 2023 में एक स्वतंत्र जिला बनाया गया था। इस जिले में पांच उपखंड और सात तहसीलें शामिल हैं, जिनमें टपूकड़ा, तिजारा, किशनगढ़ बास, कोटकासिम और मुंडावर शामिल हैं। जिला मुख्यालय खैरथल में ही रहेगा।

वहीं, भिवाड़ी एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जिसमें पहले से मौजूद पुलिस अधीक्षक कार्यालय यथावत रहेगा, जबकि खैरथल में एक और पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति होगी। इसके अलावा जिला प्रशासन ने खैरथल में मिनी सचिवालय और बायोडायवर्सिटी पार्क जैसे विकास कार्यों की योजना बनाई है।

ये भी पढ़ें

ठंड की वजह से चीन सीमा पर जोधपुर का जवान शहीद, आज होगा अंतिम संस्कार; गांव में पसरा मातम
जोधपुर
Martyr Havildar Hararam Saran

07 Aug 2025 05:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan: भजनलाल सरकार का फैसला, इस जिले का बदला नाम; जानें क्या है नया नाम?

