Rajasthan: भजनलाल सरकार का फैसला, इस जिले का बदला नाम; जानें क्या है नया नाम?

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरिनगर करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह नया नामकरण जल्द ही आधिकारिक रूप से लागू होगा। यह निर्णय क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।