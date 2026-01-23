योगी मॉडल पर राजस्थान पुलिस…जयपुर में हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा का अवैध मकान ध्वस्त

ये है मामला

बीते साेमवार को रवि मेहरा ने हत्या के इरादे से एक युवक पर फायर किया। गोली युवक के चचेरे भाई बबलू महावर की जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजन तुरंत एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे।

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आरोपी बाइक पर साथी के साथ मौके से फरार हो गया। पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। अब तक रवि मेहरा पुलिस की गिरफ्त से दूर है।