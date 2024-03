राजस्थान की 3 लोकसभा सीट ने BJP की बढ़ाई उलझन...25 में से 22 सीटों पर प्रत्याशी आमने-सामने, कहां फंसा है मामला?

इन 22 सीटों पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने



लोकसभा क्षेत्र- कांग्रेस+गठबंधन - भाजपा





• बीकानेर - गोविंद राम मेघवाल VS अर्जुनराम मेघवाल



• अलवर - ललित यादव VS भूपेंद्र यादव



• भरतपुर - संजना जाटव VS रामस्वरूप कोली



• जोधपुर - करण सिंह उचियारड़ा VS गजेंद्र सिंह शेखावत



• जालोर - वैभव गहलोत VS लुंबाराम चौधरी



• चितौड़ - उदयलाल आंजना VS सीपी जोशी



• उदयपुर - ताराचंद मीणा VS मन्नालाल रावत



• चुरू - राहुल कस्वां VS देवेंद्र झाझड़िया



• श्री गंगानगर - कुलदीप इंदौरा VS प्रियंका बालान



• झुंझुनूं - बृजेंद्र ओला VS शुभकरण चौधरी



• जयपुर ग्रामीण - अनिल चोपड़ा VS राव राजेंद्र सिंह



• जयपुर शहर - प्रताप सिंह VS मंजू शर्मा



• टोंक - हरीश मीणा VS सुखबीर जौनापुरिया



• अजमेर - रामचरण चौधरी VS भागीरथ चौधरी



• राजसमंद - सुदर्शन रावत VS महिमा सिंह



• सीकर - अमराराम VS सुमेधानंद सरस्वती



• नागौर - RLP हनुमान बेनीवाल VS ज्योति मिर्धा



• भीलवाड़ा - दामोदर गुर्जर VS ?



• दौसा - मुरारी लाल मीणा VS ?



• कोटा - प्रहलाद गुंजल VS ओम बिरला



• बाड़मेर - उम्मेदा राम बेनीवाल VS कैलाश चौधरी



• पाली - संगीता बेनीवाल VS पीपी चौधरी



• धौलपुर-करौली - भजनलाल जाटव VS ?



• बांसवाड़ा - ? VS राजकुमार रोत VS महेंद्रजीत मालवीय



• झालावाड़ - उर्मिला जैन भाया VS दुष्यंत सिंह