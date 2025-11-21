Rajasthan Sampark: अब और शक्तिशाली होगा राजस्थान संपर्क, जनता की आवाज को मिलेगी नई ताकत

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न डेस्क की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि अब विभागवार शिकायतों का मासिक डेटा तैयार कर सचिवों को भेजा जाएगा और प्रत्येक सचिव को प्रतिदिन कम से कम 10 लंबित मामलों की व्यक्तिगत समीक्षा करनी होगी। नोडल अधिकारियों की नियमित समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी।