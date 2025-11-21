Rajasthan Sampark: अब और शक्तिशाली होगा राजस्थान संपर्क, जनता की आवाज को मिलेगी नई ताकत

Next Gen Helpline: जयपुर. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 के संचालन केंद्र का निरीक्षण कर इसे आधुनिक और नागरिकों के लिए अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने हेल्पलाइन को ‘नेक्स्ट जेन राजस्थान सम्पर्क’ के रूप में विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न डेस्क की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि अब विभागवार शिकायतों का मासिक डेटा तैयार कर सचिवों को भेजा जाएगा और प्रत्येक सचिव को प्रतिदिन कम से कम 10 लंबित मामलों की व्यक्तिगत समीक्षा करनी होगी। नोडल अधिकारियों की नियमित समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी।
उन्होंने शिकायत निस्तारण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही और आईआईटी जोधपुर व एमएनआईटी जयपुर से तकनीकी सहयोग लेने के निर्देश दिए। साथ ही पोर्टल पर चैटबॉट को अधिक प्रभावी बनाने तथा प्रतिदिन इन्फोग्राफिक्स जारी कर शिकायतों की स्थिति सार्वजनिक करने की भी योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य राजस्थान संपर्क को देश की सबसे भरोसेमंद और नागरिक-केंद्रित हेल्पलाइन बनाना है।
