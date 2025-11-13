Chambal Sanctuary: देश में पहली बार शुरू हुआ ‘घड़ियाल संरक्षण अभियान’, पालीघाट बनेगा नया इको-टूरिज्म जोन

Gharial Conservation: जयपुर. देश में पहली बार घड़ियाल संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री संजय शर्मा ने सवाई माधोपुर जिले के राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य, पालीघाट में घड़ियालों के संरक्षण के तहत 10 नन्हे घड़ियालों को चम्बल नदी में उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा। इनकी उम्र लगभग 5 माह है और लंबाई अब 75 सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी है। वन विभाग ने “रियरिंग फास्ट ट्रैक-हेड स्टार्टिंग कार्यक्रम” शुरू किया है।