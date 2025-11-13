Voter List Revision: नई उपलब्धि, 4.25 करोड़ गणना प्रपत्र वितरित, झालावाड़ जिला सबसे आगे, झुंझुनूं पिछड़ा

Voter Awareness: जयपुर। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR–2026) ने नई उपलब्धि हासिल की है। अभियान के नौवें दिन तक राज्यभर में 4.25 करोड़ गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा प्रदेश के कुल मतदाताओं का लगभग 78 प्रतिशत है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले 90 प्रतिशत से अधिक प्रपत्र वितरण के साथ लगातार अग्रणी बने हुए हैं, जबकि झुंझुनूं 66.2 प्रतिशत के साथ सबसे पीछे है।