Anuprati Coaching Scheme: अनुप्रति योजना में सुधार की उलटी गिनती शुरू, 14 नवंबर तक करें आवश्यक पूर्ति

वहीं, उपनिदेशक जितेन्द्र कुमार सेठी ने कहा कि योजना के अंतर्गत आपत्तियों के निस्तारण की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 को बढ़ाकर अब 14 नवम्बर 2025 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह तिथि अभ्यर्थियों के लिए अंतिम होगी और इसके बाद किसी भी प्रकार का सुधार या दस्तावेज पूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। विभाग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी पात्रता सुनिश्चित करें, ताकि आगामी चयन प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जा सके।