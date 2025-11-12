Anuprati Coaching Scheme: अनुप्रति योजना में सुधार की उलटी गिनती शुरू, 14 नवंबर तक करें आवश्यक पूर्ति

Coaching Assistance: जयपुर। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत सत्र 2025-26 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अंतिम अवसर प्रदान किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन दस्तावेजों की कमी या अपूर्णता के कारण आक्षेपित किए गए हैं, वे 14 नवम्बर 2025 तक आवश्यक सुधार कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त निस्तारण या सुधार स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
संयुक्त निदेशक बी.पी. चंदेल ने बताया कि जयपुर जिले में प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद कुछ आवेदन स्वीकृत कर लिए गए हैं, जबकि कई आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में लंबित हैं। ऐसे अभ्यर्थियों से आग्रह किया गया है कि वे समयसीमा के भीतर अपने आवेदन पत्रों में आवश्यक संशोधन या दस्तावेज अपलोड कर विभाग को अग्रेषित करें।
वहीं, उपनिदेशक जितेन्द्र कुमार सेठी ने कहा कि योजना के अंतर्गत आपत्तियों के निस्तारण की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 को बढ़ाकर अब 14 नवम्बर 2025 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह तिथि अभ्यर्थियों के लिए अंतिम होगी और इसके बाद किसी भी प्रकार का सुधार या दस्तावेज पूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। विभाग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी पात्रता सुनिश्चित करें, ताकि आगामी चयन प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जा सके।
