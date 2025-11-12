Ghoomar Festival: राजस्थान थिरकेगा घूमर की ताल पर, पहली बार सातों संभागों में होगा भव्य घूमर फेस्टिवल

Ghoomar Festival (Patrika File Photo)
Traditional Dance: जयपुर। राजस्थान की पारंपरिक लोकधुनों और रंगों में रचा-बसा घूमर नृत्य अब एक नए रूप में देश-दुनिया के सामने पेश होने जा रहा है। उपमुख्यमंत्री और पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को घोषणा की कि राजस्थान में पहली बार घूमर फेस्टिवल – 2025 का आयोजन राज्य के सातों संभाग मुख्यालयों—जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर—में एक साथ 19 नवम्बर को किया जाएगा।
इस महोत्सव का राज्यस्तरीय मुख्य आयोजन जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड पर होगा, जहां पारंपरिक पोशाकों में सजी महिलाएं और बालिकाएं एक साथ घूमर की लय में थिरकती नजर आएंगी। दिया कुमारी ने बताया कि घूमर नृत्य न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण और लोक संस्कृति के जीवंत स्वरूप का प्रतीक भी है।
राजस्थान पर्यटन भवन में आयोजित बैठक में उपमुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और स्टेकहोल्डर्स के साथ तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह फेस्टिवल प्रदेश की लोक परंपरा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का सुनहरा अवसर होगा। उन्होंने गृहणियों, छात्राओं, प्रोफेशनल डांसर्स और कामकाजी महिलाओं से आह्वान किया कि वे बड़ी संख्या में इस नृत्य में भाग लेकर राजस्थान की समृद्ध विरासत का गौरव बढ़ाएं।
घूमर फेस्टिवल में 12 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाएं और सभी आयु वर्ग की महिलाएं भाग ले सकती हैं। जयपुर में यह आयोजन और भी खास होगा क्योंकि यहाँ लाइव म्यूजिक पर घूमर प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम का निर्देशन गणगौर घूमर डांस अकादमी की कार्यकारी निदेशक ज्योति तोमर करेंगी।
फेस्टिवल में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए राजस्थान पर्यटन विभाग की वेबसाइट ghoomar.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वहीं, प्रतिभागियों की तैयारी के लिए सातों संभागों में निःशुल्क वर्कशॉप भी आयोजित की जा रही है। जयपुर में यह प्रशिक्षण जवाहर कला केन्द्र में 11 से 16 नवम्बर तक चल रहा है।
