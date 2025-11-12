Ghoomar Festival: राजस्थान थिरकेगा घूमर की ताल पर, पहली बार सातों संभागों में होगा भव्य घूमर फेस्टिवल

Traditional Dance: जयपुर। राजस्थान की पारंपरिक लोकधुनों और रंगों में रचा-बसा घूमर नृत्य अब एक नए रूप में देश-दुनिया के सामने पेश होने जा रहा है। उपमुख्यमंत्री और पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को घोषणा की कि राजस्थान में पहली बार घूमर फेस्टिवल – 2025 का आयोजन राज्य के सातों संभाग मुख्यालयों—जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर—में एक साथ 19 नवम्बर को किया जाएगा।