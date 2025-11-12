Liquor Seizure: राजस्थान में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 4.48 लाख लीटर वॉश नष्ट, 766 गिरफ्तार

Excise Department: जयपुर। प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने अक्टूबर माह में बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार चलाए गए विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत प्रदेशभर में 4 लाख 48 हजार 640 लीटर वॉश नष्ट किया गया। विभागीय टीमों ने 1376 केस दर्ज कर 766 लोगों को गिरफ्तार किया है।
आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया हुआ है। अक्टूबर माह में विभाग ने भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 15,772, देशी मदिरा की 5,871, अवैध मदिरा की 8,849 और बीयर की 5,299 बोतलें जब्त कीं। इसके साथ ही एक किलो भांग और 20 लीटर स्प्रिट भी सीज की गई।
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रशासन ओ.पी. जैन और अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (पॉलिसी) प्रदीप सिंह सांगावत ने बताया कि अक्टूबर माह के दौरान अवैध शराब निर्माण और तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। विभाग ने राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत 1376 मुकदमे दर्ज करते हुए 766 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
अभियान के दौरान 20 दुपहिया, 8 हल्के चारपहिया और 5 भारी वाहन सहित कुल 33 वाहन सीज किए गए हैं, जिनका उपयोग अवैध मदिरा के परिवहन में किया जा रहा था। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगामी महीनों में भी इस अभियान को और सख्ती से जारी रखा जाएगा ताकि प्रदेश को अवैध शराब मुक्त बनाया जा सके।
