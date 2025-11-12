Liquor Seizure: राजस्थान में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 4.48 लाख लीटर वॉश नष्ट, 766 गिरफ्तार

Excise Department: जयपुर। प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने अक्टूबर माह में बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार चलाए गए विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत प्रदेशभर में 4 लाख 48 हजार 640 लीटर वॉश नष्ट किया गया। विभागीय टीमों ने 1376 केस दर्ज कर 766 लोगों को गिरफ्तार किया है।