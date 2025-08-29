SI Recruitment: हाईकोर्ट ने कहा- एसआई भर्ती दागदार, राईका के बेटे-बेटी को थानेदार बनाने में लिप्त रहा पूरा आयोग



कटारा पर साल 2022 की शिक्षक भर्ती का पेपर भी गैंग तक पहुंचाने का आरोप है। भर्ती रद्द करने से ही पुन: मजबूत होगा। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए पुलिस उपनिरीक्षक साफ सुथरे आने चाहिए। पेपरलीक के कारण आयोग के प्रति जो भरोसा कमजोर हुआ, वह रद्द करने से ही पुन: स्थापित हो सकता है। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष श्रोत्रिय ने जो किया, वह पद की शपथ के विपरीत था। कोर्ट ने आयोग में सुधार के लिए अध्यक्ष और सदस्यों के चयन को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए।