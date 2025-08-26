Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 24 जिलों के लिए IMD का येलो अलर्ट, 60 मिनट में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग के दोपहर 1 बजे आए Prediction में राजस्थान के 24 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, चूरू जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन संग हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली के साथ-साथ कहीं-कहीं पर तेज हवा चलने की संभावना है।