जयपुर

Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 24 जिलों के लिए IMD का येलो अलर्ट, 60 मिनट में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग के दोपहर 1 बजे आए Prediction में राजस्थान के 24 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में 60 मिनट में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 26, 2025

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग के दोपहर 1 बजे आए Prediction में राजस्थान के 24 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, चूरू जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन संग हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली के साथ-साथ कहीं-कहीं पर तेज हवा चलने की संभावना है।

देवगढ़ में सबसे अधिक 80 M.M. बारिश हुई

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राजसमद के देवगढ़ में सबसे अधिक 80 M.M. बारिश हुई।

27 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विज्ञानियों के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, आगरा, प्रयागराज, डालटनगंज, जमशेदपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इस वजह से राजस्थान में 27 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा।

दोपहर 3 बजे जयपुर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज

जयपुर का मौसम सुबह खुशनुमा था। रुक-रुक कर हल्की बारिश जारी थी। जयपुर के लिए आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दोपहर 3 बजे जयपुर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।

Published on:

26 Aug 2025 03:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 24 जिलों के लिए IMD का येलो अलर्ट, 60 मिनट में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान

