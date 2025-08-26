Good News : राजस्थान में 25 हजार सोलर दीदी का होगा चयन, जानें कितना मिलेगा मानदेय

सोलर दीदी के चयन में राजस्थान सरकार ने एक नियम बना रखा है। वह महिलाएं जो राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, उनको ही सोलर दीदी की जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 2 सोलर दीदी के चयन का नियम बनाया गया है। पर ग्राम पंचायत क्षेत्र की भौगौलिक परिस्थितियां अगर यह डिमांड करतीं हैं कि अधिक सोलर दीदी की जरूरत होगी, तो इसका फैसला जिला कलेक्टर लेंगे।