Good News : राजस्थान में 25 हजार सोलर दीदी का होगा चयन, जानें कितना मिलेगा मानदेय

Solar Didis : राजस्थान में 25 हजार सोलर दीदी का चयन किया जाएगा। इनका चयन तीन वर्ष के लिए किया जा रहा है। इन सोलर दीदी का चयन 3 साल के लिए किया जाएगा। सरकार हर माह 2 हजार रुपए मानदेय देगी। जानकारी के अनुसार अभी तक प्रदेश में 90 प्रतिशत से ज्यादा सोलर दीदी का चयन किया जा चुका है।
सोलर दीदी के चयन में राजस्थान सरकार ने एक नियम बना रखा है। वह महिलाएं जो राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, उनको ही सोलर दीदी की जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 2 सोलर दीदी के चयन का नियम बनाया गया है। पर ग्राम पंचायत क्षेत्र की भौगौलिक परिस्थितियां अगर यह डिमांड करतीं हैं कि अधिक सोलर दीदी की जरूरत होगी, तो इसका फैसला जिला कलेक्टर लेंगे।
प्रदेश में सबसे अधिक सोलर दीदी जयपुर और उदयपुर जिले में चुनीं जाएंगी। सूबे में आठ जिलों में एक हजार से लेकर 1700 से अधिक महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में नियुक्ति देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
नागौर - 1000
उदयपुर - 1753
जयपुर - 1693
जोधपुर - 1673
बाड़मेर - 1382
अलवर - 1150
भरतपुर - 1127
बीकानेर - 1001
अजमेर - 869
बांसवाड़ा - 836
भीलवाड़ा - 796
सीकर - 752
डूंगरपुर - 706
श्रीगंगानगर - 690
पाली - 682
झुंझुनूं - 674
जालोर - 616
चूरू - 608
चित्तौड़गढ़ - 598
दौसा - 574
हनुमानगढ़ - 538
झालावाड़ - 508
वहीं, 11 जिलों में 500 से कम सोलर दीदी चयनित की जाएंगी। इनमें बारां में 470, बूंदी में 368, धौलपुर में 384, जैसलमेर में 404, करौली में 484, कोटा में 474, प्रतापगढ़ में 470, राजसमंद में 428, सवाई माधोपुर में 476, सिरोही में 342 और टोंक में 474 चुनने का लक्ष्य है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के साथ-साथ सुचारू संचालन के लिए सोलर दीदी जिम्मेदार रहेंगी। घर-घर तक सौर बिजली पहुंचना संभव करेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार देने के साथ सौर ऊर्जा की पहुंच बढ़ाना भी उद्देश्य है।