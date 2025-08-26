Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Good News : राजस्थान में 25 हजार सोलर दीदी का होगा चयन, जानें कितना मिलेगा मानदेय

Solar Didis : राजस्थान में 25 हजार सोलर दीदी का चयन किया जाएगा। इनका चयन तीन वर्ष के लिए किया जा रहा है। एक साल के लिए हर माह दो हजार रुपए मानदेय देने का प्रावधान है। जानें और बहुत कुछ।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 26, 2025

Good News Rajasthan 25 thousand Solar Didis will be selected know how much honorarium they will get
फाइल फोटो पत्रिका

Solar Didis : राजस्थान में 25 हजार सोलर दीदी का चयन किया जाएगा। इनका चयन तीन वर्ष के लिए किया जा रहा है। इन सोलर दीदी का चयन 3 साल के लिए किया जाएगा। सरकार हर माह 2 हजार रुपए मानदेय देगी। जानकारी के अनुसार अभी तक प्रदेश में 90 प्रतिशत से ज्यादा सोलर दीदी का चयन किया जा चुका है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 सोलर दीदी का होगा चयन

सोलर दीदी के चयन में राजस्थान सरकार ने एक नियम बना रखा है। वह महिलाएं जो राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, उनको ही सोलर दीदी की जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 2 सोलर दीदी के चयन का नियम बनाया गया है। पर ग्राम पंचायत क्षेत्र की भौगौलिक परिस्थितियां अगर यह डिमांड करतीं हैं कि अधिक सोलर दीदी की जरूरत होगी, तो इसका फैसला जिला कलेक्टर लेंगे।

ये भी पढ़ें

जयपुर के आरटीओ प्रथम की बड़ी सुविधा, 37 सेवाएं ऑनलाइन हुईं, इन कार्यों के लिए अब परेशानी खत्म
जयपुर
Jaipur RTO Pratham Big Facility 37 services made online know their names Now hassle is over for these tasks

जयपुर-उदयपुर जिले में चुनी जाएंगी सबसे अधिक सोलर दीदी

प्रदेश में सबसे अधिक सोलर दीदी जयपुर और उदयपुर जिले में चुनीं जाएंगी। सूबे में आठ जिलों में एक हजार से लेकर 1700 से अधिक महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में नियुक्ति देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
नागौर - 1000
उदयपुर - 1753
जयपुर - 1693
जोधपुर - 1673
बाड़मेर - 1382
अलवर - 1150
भरतपुर - 1127
बीकानेर - 1001

14 जिलों में लक्ष्य 500 से 1000 सोलर दीदी का होगा चयन

अजमेर - 869
बांसवाड़ा - 836
भीलवाड़ा - 796
सीकर - 752
डूंगरपुर - 706
श्रीगंगानगर - 690
पाली - 682
झुंझुनूं - 674
जालोर - 616
चूरू - 608
चित्तौड़गढ़ - 598
दौसा - 574
हनुमानगढ़ - 538
झालावाड़ - 508

11 जिलों में 500 से कम सोलर दीदी

वहीं, 11 जिलों में 500 से कम सोलर दीदी चयनित की जाएंगी। इनमें बारां में 470, बूंदी में 368, धौलपुर में 384, जैसलमेर में 404, करौली में 484, कोटा में 474, प्रतापगढ़ में 470, राजसमंद में 428, सवाई माधोपुर में 476, सिरोही में 342 और टोंक में 474 चुनने का लक्ष्य है।

सोलर दीदी के कार्य

ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के साथ-साथ सुचारू संचालन के लिए सोलर दीदी जिम्मेदार रहेंगी। घर-घर तक सौर बिजली पहुंचना संभव करेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार देने के साथ सौर ऊर्जा की पहुंच बढ़ाना भी उद्देश्य है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, RERC ने दी अनुमति पर रखी यह शर्त
जयपुर
Rajasthan Electricity Consumers Get Big Relief

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2025 11:39 am

Published on:

26 Aug 2025 11:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News : राजस्थान में 25 हजार सोलर दीदी का होगा चयन, जानें कितना मिलेगा मानदेय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.