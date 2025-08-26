RGHS Update : आरजीएचएस में 80 प्रतिशत निजी अस्पतालों ने किया कैशलेस इलाज ठप, मरीज परेशान

RGHS Update : राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में भुगतान विवाद को लेकर निजी अस्पतालों ने सोमवार से पूरे प्रदेश में कैशलेस इलाज सेवाएं बाधित कर दी। निजी अस्पतालों के संयुक्त संगठन राजस्थान एलायंस ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स एसोसिएशन (राहा) की ओर से किए गए बंद के आह्वान पर प्रदेशभर के अस्पतालों में सेवाएं बंद की गई हैं। एसोसिएशन का दावा है कि पहले ही दिन करीब 80 प्रतिशत निजी अस्पताल आंदोलन में शामिल हो चुके हैं।
राहा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), राजस्थान प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स सोसायटी, यूनाइटेड प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (उपचार), एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन जैसे बड़े और पुराने संगठन शामिल हैं। जिनमें 700 निजी अस्पताल, 10 हजार विक्रेता, 4200 फार्मेसी और 4 हजार डॉक्टर जुड़े हुए हैं।
इन संगठनों की मांग है कि आरजीएचएस योजना में लगातार भुगतान में देरी, सीमित बजट और बार-बार अस्पष्ट कटौतियों ने निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। अप्रेल 2025 से लगातार सरकारी अधिकारियों से संवाद और आश्वासन के बावजूद कोई भी ठोस समाधान नहीं निकाला जा सका है।
संयुक्त एसोसिएशन राहा ने राज्य सरकार से मांग की है कि आरजीएचएस योजना की पूरी जांच करवाई जानी चाहिए। जिससे भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोका जा सके।