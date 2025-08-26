Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

RGHS Update : आरजीएचएस में 80 प्रतिशत निजी अस्पतालों ने किया कैशलेस इलाज ठप, मरीज परेशान

RGHS Update : राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में भुगतान विवाद को लेकर निजी अस्पतालों ने सोमवार से पूरे प्रदेश में कैशलेस इलाज सेवाएं बाधित कर दी।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 26, 2025

Rajasthan Government Health Scheme RGHS 80 percent of private hospitals stopped cashless treatment patients are upset
फाइल फोटो पत्रिका

RGHS Update : राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में भुगतान विवाद को लेकर निजी अस्पतालों ने सोमवार से पूरे प्रदेश में कैशलेस इलाज सेवाएं बाधित कर दी। निजी अस्पतालों के संयुक्त संगठन राजस्थान एलायंस ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स एसोसिएशन (राहा) की ओर से किए गए बंद के आह्वान पर प्रदेशभर के अस्पतालों में सेवाएं बंद की गई हैं। एसोसिएशन का दावा है कि पहले ही दिन करीब 80 प्रतिशत निजी अस्पताल आंदोलन में शामिल हो चुके हैं।

बड़े और पुराने संगठन शामिल

राहा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), राजस्थान प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स सोसायटी, यूनाइटेड प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (उपचार), एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन जैसे बड़े और पुराने संगठन शामिल हैं। जिनमें 700 निजी अस्पताल, 10 हजार विक्रेता, 4200 फार्मेसी और 4 हजार डॉक्टर जुड़े हुए हैं।

ये भी पढ़ें

RGHS Fraud : आरजीएचएस में धोखाधड़ी के बड़े मामले का खुलासा, एक कार्डधारक ने फर्जी इलाज में किए ₹26 लाख खर्च
जयपुर
RGHS a Big Fraud Case Exposed a cardholder spent ₹26 lakh on Fake Treatment

ये है संगठनों की मांग

इन संगठनों की मांग है कि आरजीएचएस योजना में लगातार भुगतान में देरी, सीमित बजट और बार-बार अस्पष्ट कटौतियों ने निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। अप्रेल 2025 से लगातार सरकारी अधिकारियों से संवाद और आश्वासन के बावजूद कोई भी ठोस समाधान नहीं निकाला जा सका है।

आरजीएचएस योजना की जांच जरूरी - राहा

संयुक्त एसोसिएशन राहा ने राज्य सरकार से मांग की है कि आरजीएचएस योजना की पूरी जांच करवाई जानी चाहिए। जिससे भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोका जा सके।

ये भी पढ़ें

PM SVANidhi Yojana : राजस्थान में जयपुर ने उठाया रिकार्डतोड़ लाभ, योजना में 5 पिछड़े जिलों का जानें नाम
जयपुर
PM SVANidhi Yojana Jaipur in Rajasthan got record-breaking benefits know names of 5 backward districts in scheme

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 07:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RGHS Update : आरजीएचएस में 80 प्रतिशत निजी अस्पतालों ने किया कैशलेस इलाज ठप, मरीज परेशान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.