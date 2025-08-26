RGHS Update : आरजीएचएस में 80 प्रतिशत निजी अस्पतालों ने किया कैशलेस इलाज ठप, मरीज परेशान

RGHS Update : राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में भुगतान विवाद को लेकर निजी अस्पतालों ने सोमवार से पूरे प्रदेश में कैशलेस इलाज सेवाएं बाधित कर दी। निजी अस्पतालों के संयुक्त संगठन राजस्थान एलायंस ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स एसोसिएशन (राहा) की ओर से किए गए बंद के आह्वान पर प्रदेशभर के अस्पतालों में सेवाएं बंद की गई हैं। एसोसिएशन का दावा है कि पहले ही दिन करीब 80 प्रतिशत निजी अस्पताल आंदोलन में शामिल हो चुके हैं।