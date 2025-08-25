PM SVANidhi Yojana : राजस्थान में जयपुर ने उठाया रिकार्डतोड़ लाभ, योजना में 5 पिछड़े जिलों का जानें नाम

PM SVANidhi Yojana : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने देशभर के स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्थान में इस योजना का प्रभाव जिलों के बीच असमान रूप से देखने को मिला है। कुछ जिले जहां इस योजना के लाभार्थियों की संख्या ने रेकॉर्ड तोड़े, वहीं कई जिले अब भी जागरूकता और पहुंच की कमी से जूझ रहे हैं। राजस्थान में पीएम स्वनिधि योजना का जयपुर ने रिकार्डतोड़ लाभ उठाया हैं। साथ ही प्रदेश में इस योजना का लाभ लेने में 5 पिछड़े जिलों का नाम जानें।