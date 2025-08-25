PM SVANidhi Yojana : राजस्थान में जयपुर ने उठाया रिकार्डतोड़ लाभ, योजना में 5 पिछड़े जिलों का जानें नाम

PM SVANidhi Yojana : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने देशभर के स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्थान में इस योजना का प्रभाव जिलों के बीच असमान रूप से देखने को मिला है। कुछ जिले जहां इस योजना के लाभार्थियों की संख्या ने रेकॉर्ड तोड़े, वहीं कई जिले अब भी जागरूकता और पहुंच की कमी से जूझ रहे हैं। राजस्थान में पीएम स्वनिधि योजना का जयपुर ने रिकार्डतोड़ लाभ उठाया हैं। साथ ही प्रदेश में इस योजना का लाभ लेने में 5 पिछड़े जिलों का नाम जानें।
जयपुर - 38,009
कोटा - 16,843
अजमेर - 12604
जोधपुर - 12396
बांसवाड़ा - 9937
प्रतापगढ़- 742
डूंगरपुर - 1098
जैसलमेर -1495
जालौर- 1182
बूंदी - 1796
भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) तहत सिर्फ आधार कार्ड के जरिए बिना किसी गारंटी के 80,000 रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। यह लोन छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें या फिर से शुरू कर सकें।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का राजस्थान में प्रभावी कार्यान्वयन हो रहा है। राजस्थान में इस योजना ने लाखों वेंडर्स को लाभान्वित किया है। समय पर भुगतान करने वालों को 7 फीसद ब्याज सब्सिडी दी जाती है। साथ ही, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की, जो पीएम स्वनिधि योजना के समान है।