Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Heavy Rain : जयपुर शहर में मूसलाधार बारिश, आमेर किले की 200 साल पुरानी दीवार ढही, पर्यटकों में मची खलबली

Jaipur Heavy Rain : जयपुर शहर में शनिवार को तेज बारिश से आमेर किले की 200 साल पुरानी दीवार ढह गई। अचानक हुई इस घटना से पर्यटक और महल प्रबंधन में खलबली मच गई। अगले आदेश तक हाथी सवारी पर रोक लगा दी गई है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 24, 2025

Jaipur city torrential rain 200 year old wall of Amer Fort collapsed tourists in panic
आमेर किले की 200 साल पुरानी दीवार ढही। फोटो- रघुवीर सिंह

Jaipur Heavy Rain : जयपुर शहर में शनिवार सुबह 11 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों पर्यटक आमेर महल पहुंच चुके थे। इसी दौरान दोपहर 1.30 बजे महल के नीचे रामबाग की करीब 200 साल पुरानी, 50 फीट से ज्यादा लंबी दीवार भरभरा कर गिर गई। अचानक हुई इस घटना से आमेर महल में घूम रहे पर्यटक और महल प्रबंधन में खलबली मच गई।

जनहानि नहीं होने की पुष्टि के बाद महल प्रबंधन ने ली राहत की सांस

सूचना मिलते ही महल अधीक्षक राकेश छोलक, अन्य कार्मिक और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मलबे में दीवार के ऊपरी हिस्से वाले रास्ते पर खड़ी 2 मोटरसाइकिलें दब गईं। छोलक ने मलबे का निरीक्षण किया और आस-पास मौजूद लोगों से पूछताछ की। किसी तरह की जनहानि नहीं होने की पुष्टि के बाद महल प्रबंधन ने राहत की सांस ली।

ये भी पढ़ें

राजस्थान सरकार का ग्राम साथिनों को बड़ा तोहफा, मानदेय सेवा बहाल, आदेश जारी
जयपुर
Rajasthan Government Big Gift to Gram Saathins honorarium service Restored order issued

अगले आदेश तक हाथी सवारी पर रोक

जहां दीवार गिरी, वहां से करीब 20 फीट की दूरी पर महल तक हाथियों की आवाजाही होती है। ऐसे में आगामी दिनों में बारिश के अलर्ट और दीवार गिरने से संभावित खतरे को देखते हुए अगले आदेश तक हाथी सवारी पर रोक लगा दी गई है।

मौके पर पहुंचे आमेर विकास प्राधिकरण की विशेषज्ञ टीम

सूचना के बाद आमेर विकास प्राधिकरण की विशेषज्ञ टीम ने मौके पर पहुंचकर रामबाग की टूटी हुई दीवार का निरीक्षण किया। विशेषज्ञ इंजीनियरों के अनुसार दीवार चूने और पत्थर से बनी हुई थी। बारिश थमने के बाद इसे फिर से चूने और पत्थर से ही बनाया जाएगा।

दीवार गिरी पर कोई जनहानि नहीं - राकेश छोलक

रामबाग की दीवार गिरी है लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। सुरक्षा के लिहाज से आगामी आदेश तक हाथी सवारी पर रोक लगा दी गई है। आमेर विकास प्राधिकरण के विशेषज्ञों ने टूटी हुई दीवार का निरीक्षण कर लिया है।
राकेश छोलक, अधीक्षक, आमेर महल

ये भी पढ़ें

राजस्थान में राजस्व कोर्ट में सरकार की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप बढ़ाई गई, जानें किस जिले में हैं सबसे अधिक
जयपुर
Rajasthan revenue court government pleading advocates Retainership increased know which district has highest

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 07:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Heavy Rain : जयपुर शहर में मूसलाधार बारिश, आमेर किले की 200 साल पुरानी दीवार ढही, पर्यटकों में मची खलबली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.