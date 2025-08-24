Jaipur Heavy Rain : जयपुर शहर में मूसलाधार बारिश, आमेर किले की 200 साल पुरानी दीवार ढही, पर्यटकों में मची खलबली

Jaipur Heavy Rain : जयपुर शहर में शनिवार सुबह 11 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों पर्यटक आमेर महल पहुंच चुके थे। इसी दौरान दोपहर 1.30 बजे महल के नीचे रामबाग की करीब 200 साल पुरानी, 50 फीट से ज्यादा लंबी दीवार भरभरा कर गिर गई। अचानक हुई इस घटना से आमेर महल में घूम रहे पर्यटक और महल प्रबंधन में खलबली मच गई।
सूचना मिलते ही महल अधीक्षक राकेश छोलक, अन्य कार्मिक और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मलबे में दीवार के ऊपरी हिस्से वाले रास्ते पर खड़ी 2 मोटरसाइकिलें दब गईं। छोलक ने मलबे का निरीक्षण किया और आस-पास मौजूद लोगों से पूछताछ की। किसी तरह की जनहानि नहीं होने की पुष्टि के बाद महल प्रबंधन ने राहत की सांस ली।
जहां दीवार गिरी, वहां से करीब 20 फीट की दूरी पर महल तक हाथियों की आवाजाही होती है। ऐसे में आगामी दिनों में बारिश के अलर्ट और दीवार गिरने से संभावित खतरे को देखते हुए अगले आदेश तक हाथी सवारी पर रोक लगा दी गई है।
सूचना के बाद आमेर विकास प्राधिकरण की विशेषज्ञ टीम ने मौके पर पहुंचकर रामबाग की टूटी हुई दीवार का निरीक्षण किया। विशेषज्ञ इंजीनियरों के अनुसार दीवार चूने और पत्थर से बनी हुई थी। बारिश थमने के बाद इसे फिर से चूने और पत्थर से ही बनाया जाएगा।
रामबाग की दीवार गिरी है लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। सुरक्षा के लिहाज से आगामी आदेश तक हाथी सवारी पर रोक लगा दी गई है। आमेर विकास प्राधिकरण के विशेषज्ञों ने टूटी हुई दीवार का निरीक्षण कर लिया है।
राकेश छोलक, अधीक्षक, आमेर महल