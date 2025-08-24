Jaipur Heavy Rain : जयपुर शहर में मूसलाधार बारिश, आमेर किले की 200 साल पुरानी दीवार ढही, पर्यटकों में मची खलबली

Jaipur Heavy Rain : जयपुर शहर में शनिवार सुबह 11 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों पर्यटक आमेर महल पहुंच चुके थे। इसी दौरान दोपहर 1.30 बजे महल के नीचे रामबाग की करीब 200 साल पुरानी, 50 फीट से ज्यादा लंबी दीवार भरभरा कर गिर गई। अचानक हुई इस घटना से आमेर महल में घूम रहे पर्यटक और महल प्रबंधन में खलबली मच गई।