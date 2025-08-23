Audiometry Test : एसएमएस अस्पताल का ईएनटी विभाग कर रहा मनमानी, मरीज मर्ज से ज्यादा सिस्टम से पीड़ित, रिपोर्ट खोलेगी पूरा सच

SMS Hospital Jaipur : राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के चरक भवन में ऑडियोमेट्री टेस्ट (बहरेपन की जांच) कराने वाले मरीज मर्ज से ज्यादा सिस्टम से पीड़ित हैं। जांच के लिए आने वाले मरीजों को पहले तो चार से छह महीने तक वेटिंग दी जा रही है और फिर नंबर आने पर घंटों लाइन में खड़ा रखा जा रहा है। मरीजों का आरोप है कि यह सब स्टाफ की मनमानी के कारण चल रहा है। शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार पीड़ितों की आवाज नहीं सुन पा रहे। पूरे प्रदेश में एसएमएस सहित कुछेक सरकारी अस्पतालों में ही ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है। ऐसे में यहां टेस्ट नहीं होने पर मरीजों को मजबूरी में बाहर सेंटर पर करवाना पड़ रहा है जो महंगा पड़ रहा है। राजस्थान पत्रिका ने शुक्रवार सुबह पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।