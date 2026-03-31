83 बार फाइल घुमाकर टाली जिम्मेदारी, हाई मास्ट लाइट सीएमओ दखल के बाद ही हुई ठीक

जयपुर। सरकारी सिस्टम की सुस्ती और जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति का ताजा उदाहरण हरमाड़ा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक हाई मास्ट लाइट को ठीक कराने के लिए फाइल 83 बार इधर से उधर हुई। इस दौरान 22 बार तो शिकायत जेडीए और निगम के चक्कर लगा गई और बाकी स्वायत्त शासन विभाग से निगम और जेडीए के विद्युत शाखा के बीच घूमी। आखिरकार मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के दखल के बाद 27 फरवरी को लाइट ठीक की जा सकी।

सूत्रों की मानें तो 27 फरवरी को ऊपरी दबाव के चलते जेडीए लाइट को सही कराने के लिए सक्रिय हुआ और तीन घंटे में लाइट को सही कर दिया गया। प्रकरण 27 मार्च को फिर खुला और इस शिकायत को सुलझाने में लापरवाही बरतने वाले जेडीए विद्युत शाखा के एक्सईएन विजय कुमार को कार्यमुक्त कर दिया। ऊपरी आदेश के चलते निगम जेईएन मनीष कुमार को भी एपीओ कर दिया।