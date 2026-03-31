Rajasthan: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम, अस्पताल की टाइमिंग से रेलवे टिकट कैंसिलेशन तक, जानें आप पर क्या होगा असर

पहली बार राज्य में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत एक अप्रैल से होगी। इसके लिए सभी राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। स्कूलों का समय बदलेगा। एक पारी वाले स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1 एक बजे तक और दो दो पारी वाले स्कूल सुबह सात से शाम छह बजे तक दो पारियों में संचालित होंगे। आंगनबाड़ी केन्द्र भी प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे।