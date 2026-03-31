जयपुर में एक साथ 10 गैस सिलेंडर फटने जैसे धमाके से दहशत, तड़पता रहा मजदूर, ठेकेदार फरार

High Tension Line Accident: जयपुर में मानसरोवर की पत्रकार कॉलोनी में सोमवार सुबह खरबास सर्कल के पास निर्माणाधीन चार मंजिला कॉम्प्लेक्स में काम कर रहा मजदूर 132 केवी (एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज) लाइन की चपेट में आ गया। चश्मदीदों ने बताया कि धमाका इतना भीषण था कि लगा जैसे एक साथ 10 गैस सिलेंडर फट गए हों। इस हादसे ने न केवल एक मजदूर की जिंदगी को संकट में डाल दिया, बल्कि जयपुर के एक बड़े हिस्से की बिजली व्यवस्था को भी ठप कर दिया।