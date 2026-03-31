Rajasthan: क्रिकेट पर सियासत का कब्जा; Bat और Ball से ज्यादा Power Play, जिला संघों में नेता पुत्रों का दबदबा

मोहित यादव के नेतृत्व में बनाई गई एडहॉक कमेटी राजनीति सदस्यों का लॉन्च पैड है। इस समिति में पांच नाम सीधे तौर पर राजनीतिक घरानों से ताल्लुक रखते हैं। मोहित यादव भाजपा विधायक जसवंत यादव के बेटे हैं। कमेटी सदस्य धनंजय सिंह खींवसर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के पुत्र हैं।

अरिष्ठ सिंघवी वरिष्ठ नेता चंद्रराज सिंघवी के पोते हैं। आशीष तिवाड़ी भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र हैं। एक अन्य सदस्य अर्जुन बेनीवाल हनुमानगढ़ विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र हैं।