Good News: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब ‘सस्ती थाली’ जैसा कैफे; 10 में चाय 20 रुपए में समोसा-कचौरी की रेट फिक्स

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने बीते रविवार को ‘उड़ान यात्री कैफे’ का वर्चुअल उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा-इस पहल से खासकर आम और मध्यम वर्ग के यात्रियों को सस्ती दरों पर खाने-पीने की सुविधा मिल सकेगी, जिससे एयरपोर्ट पर यात्रा और भी सुविधाजनक बनेगी।

एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के प्री-चेक-इन प्रस्थान क्षेत्र में शुरू किए गए इस कैफे में पैसेंजर्स को पानी, चाय, कॉफी, स्नैक्स और दूसरे खाद्य पदार्थ किफायती दरों पर मिलेंगे। जयपुर एयरपोर्ट की इस पहल को हवाई यात्रा करने वाले आम लोगों के लिए सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।