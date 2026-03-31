31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: गर्मी पर ‘ब्रेक’, बारिश और ओलों से पारा धड़ाम, अप्रेल में हीटवेव से राहत, मौसम रहेगा कूल-कूल

Rajasthan Weather Update: उत्तर-पश्चिम राजस्थान और आस-पास क्षेत्र में सोमवार को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के अधिकांश जिलों में अचानक मौसम बदल गया। वहीं मौसम विभाग ने आगामी अप्रेल माह में हीटवेव से बड़ी राहत ​मिलने की संभावना जताई है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 31, 2026

जोधपुर के बालेसर में ओलावृष्टि, पत्रिका फोटो
Play video

जोधपुर के बालेसर में ओलावृष्टि, पत्रिका फोटो

Rajasthan Weather Update: उत्तर-पश्चिम राजस्थान और आस-पास क्षेत्र में सोमवार को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के अधिकांश जिलों में अचानक मौसम बदल गया। वहीं मौसम विभाग ने आगामी अप्रेल माह में हीटवेव से बड़ी राहत ​मिलने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो इस बार अप्रैल का महीना कूल-कूल रहने वाला है। मौसम विभाग (आइएमडी) के मुताबिक अप्रैल के अंत तक हीट वैव जैसे हालात नहीं होंगे। क्योंकि इस बार अभी ऐसे कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जो अप्रैल में पारे को बढ़ने से रोकेंगे।

6 जिलों में मौसम का पलटवार

दक्षिण-पूर्वी जिले कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, बारां सहित अलवर और सीकर में दोपहर बाद तेज अंधड़ के बाद बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। वहीं पश्चिमी जिलों बीकानेर और जोधपुर में बारिश के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ओले गिरने के भी समाचार है। अंधड़ की रफ्तार 40-50 किमी प्रति घंटे रही। अन्य शहरों में भी इसका असर देखा गया और गर्मी से राहत मिली है।

जोधपुर के बालेसर और भीलवाड़ा के कोटड़ा क्षेत्र के चावण्डिया सुलिया आमदला गांव में 50 ग्राम से 100 ग्राम तक के ओले गिरने के समाचार है। मौसम के इस बदलाव के कारण बीते एक दिन में अधिकतम तापमान में करीब छह डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार उत्तर-पश्चिम राजस्थान और आस-पास चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है जिसके असर से बारिश व ओलावृष्टि हुई है।

आज आंधी और बारिश की संभावना

जयपुर में मंगलवार को सामान्य रूप से बादल छाने, तेज रफ्तार हवा (30-40 किमी/घंटे) के साथ बारिश की संभावना है। सोमवार को विभिन्न जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के असर से राजधानी में शाम को ठंडी हवा चली। इससे पहले दिनभर बादलों के छाने से धूप से राहत तो मिली लेकिन गर्मी बरकरार रही हालांकि शाम को थोड़ी राहत महसूस की गई। जयपुर में बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 2.8 डिग्री गिरकर 33.7 डिग्री सेल्सियस रहा वहीं न्यूनतम तापमान 0.4 की वृद्धि के साथ 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

20 मिमी बारिश, अंधड़ से एक दर्जन पेड़ उखड़े

कोटा शहर में दोपहर बाद तेज अंधड़ के साथ मूसलाधार बारिश और कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। तेज आंधी के चलते शहर में करीब एक दर्जन पेड़ गिर गए, जिससे कई मार्गों पर यातायात बाधित हो गया। बारिश के दौरान धार्मिक कार्यक्रम भी प्रभावित हुए। कोटा शहर में 20.8 एमएम बारिश दर्ज की गई।

आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत

चूरू जिले के साहवा कस्बे में सोमवार खेत में फसल की कटाई कर रही एक बुजुर्ग महिला तुलसी देवी (70) पर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन तुरंत उन्हें उपवार के लिए चाचान राजकीय सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस सप्ताह मौसम अलर्ट

  • 31 मार्च को शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।
  • 1-2 अप्रैल को छुटपुट स्थानों पर मेघगर्जन व बूंदाबांदी तथा ज्यादातर स्थानों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।
  • 3-5 अप्रैल को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पुनः राज्य के कई भागों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

इस बार अप्रेल में हीटवेव से राहत

अप्रेल गर्मी के सीजन का पहला महीना होता है, जब गर्मी अपने तेवर दिखाने लगती है। लू (हॉट वेव्ज) परेशान करने लगती है, लेकिन इस बार अप्रैल का महीना कूल-कूल रहने वाला है। मौसम विभाग (आइएमडी) के मुताबिक अप्रैल के अंत तक हीट वैव जैसे हालात नहीं होंगे। क्योंकि इस बार अभी ऐसे कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जो अप्रैल में पारे को बढ़ने से रोकेंगे।

आइएमडी के मुताबिक लगातार बदलती मौसम प्राणालियों के चलते उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत में 20 अप्रैल तक तापमान सामान्य से 2-5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहेगा। हालांकि आइएमडी ने सीजनल पूर्वानुमान में बताया था कि मार्च और मई 2026 में सामान्य से ज्यादा दिन लू का सामना करना पड़ेगा और गर्मी झेलनी होगी। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ ने इस पिक्चर को बदल दिया।

ये भी पढ़ें

Good News: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब ‘सस्ती थाली’ जैसा कैफे; 10 में चाय 20 रुपए में समोसा-कचौरी की रेट फिक्स
जयपुर
जयपुर एयरपोर्ट पर ‘उड़ान यात्री कैफे’ शुरू, पत्रिका फाइल फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 08:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: गर्मी पर ‘ब्रेक’, बारिश और ओलों से पारा धड़ाम, अप्रेल में हीटवेव से राहत, मौसम रहेगा कूल-कूल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Buses : ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों के लिए नई गाइडलाइन, राजस्थान की 10 हजार बसें होंगी प्रभावित, 1 अप्रैल से नया नियम

All India Tourist Permit For vehicles New Guidelines Rajasthan 10,000 buses will be affected Know why
जयपुर

जयपुर के मैक्स हाइट्स अपार्टमेंट में बड़ा हादसा, झूला टूटने से 12 वर्षीय बच्ची के नाक की हड्डी टूटी, चेहरा लहूलुहान

Jaipur Max Heights Apartment Mishap Girl Injured as Swing Collapses FIR Filed Against
जयपुर

Rajasthan : सीएम भजनलाल की बड़ी घोषणा, अब प्रदेश के इन 24 जिलों में किसानों को दिन में मिलेगी बिजली

CM Bhajan Lal big announcement Rajasthan these 24 districts Farmers now get electricity during day
जयपुर

Rajasthan: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम, अस्पताल की टाइमिंग से रेलवे टिकट कैंसिलेशन तक, जानें आप पर क्या होगा असर

Rajasthan Rules Change from April 1 5 Major Shifts in School Timings Hospital OPD and Railway Tickets
जयपुर

1 April : राजस्थान में एक अप्रैल से महंगी होगी शराब, आबकारी ड्यूटी 80 फीसदी की गई, जानें कुछ और भी बदलेगा

Rajasthan 1 Apri Liquor will be expensive excise duty increased to 80 percent
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.