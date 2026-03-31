Rajasthan Weather: गर्मी पर ‘ब्रेक’, बारिश और ओलों से पारा धड़ाम, अप्रेल में हीटवेव से राहत, मौसम रहेगा कूल-कूल

Rajasthan Weather Update: उत्तर-पश्चिम राजस्थान और आस-पास क्षेत्र में सोमवार को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के अधिकांश जिलों में अचानक मौसम बदल गया। वहीं मौसम विभाग ने आगामी अप्रेल माह में हीटवेव से बड़ी राहत ​मिलने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो इस बार अप्रैल का महीना कूल-कूल रहने वाला है। मौसम विभाग (आइएमडी) के मुताबिक अप्रैल के अंत तक हीट वैव जैसे हालात नहीं होंगे। क्योंकि इस बार अभी ऐसे कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जो अप्रैल में पारे को बढ़ने से रोकेंगे।