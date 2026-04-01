RGHS Payment: 30 अप्रेल तक नहीं आया RGHS का 50% भुगतान तो ये बड़ा कदम उठाएंगे निजी अस्पताल, IMA का अल्टीमेटम जारी

RGHS Pending Payment: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) के तहत बकाया भुगतान को लेकर राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) सहित कई डॉक्टर संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 30 अप्रेल तक बकाया राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान नहीं किया गया, तो 15 मई से प्रदेशभर में आरजीएचएस से जुड़ी सेवाओं का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। इससे लाखों लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।