08 माह से ‘मौत का रास्ता’: आधी सड़क बंद, एक पर आमने-सामने ट्रैफिक

जयपुर। सिरसी मोड़ से मुंडियारामसर तक करीब छह किलोमीटर का रास्ता जेडीए की लापरवाही से ‘मौत का रास्ता’ बन चुका है। एक ओर सड़क पूरी तरह बंद है, जबकि दूसरी संकरी लेन पर दोनों दिशाओं से ट्रैफिक दौड़ रहा है। हर कुछ मिनट में वाहन आमने-सामने आ रहे हैं और बड़ा हादसा सिर्फ वक्त का इंतजार लग रहा है।

राजस्थान पत्रिका संवाददाता ने मौके पर हालात देखे, जो भयावह नजर आए। लू के थपेड़ों के साथ उड़ती धूल, टूटी-फूटी सतह और बिना किसी ट्रैफिक मैनेजमेंट के गुजरते वाहन नजर आए।