19 दिसंबर 2025

शुक्रवार

जयपुर

RPSC : भर्तियों में आगे बढ़ी चयन प्रक्रिया, परिणाम और विचारित सूचियां घोषित

RPSC Notification: दस्तावेज सत्यापन व आगे की प्रक्रिया स्पष्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2021 का परिणाम घोषित।

जयपुर

Rajesh Dixit

Dec 19, 2025

RPSC Latest News: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए हैं। आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के परिणाम घोषित किए हैं, वहीं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2024 से संबंधित पदों के लिए विचारित सूची भी जारी की गई है। इन सूचनाओं से चयन प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को आगे की कार्रवाई के संबंध में स्पष्ट दिशा मिलेगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2021 का परिणाम जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती-2021 के अंतर्गत ब्रॉड स्पेशियलिटी के विभिन्न पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। डेंटल एंड प्रोस्थेटिक हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी, अप्थेलमोलॉजी, रेडियो थेरेपी, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी तथा पी एंड एसएम विषयों में चयन सूची जारी की गई है। विज्ञापन संख्या 06/2021-22 के तहत आयोजित साक्षात्कार 16 व 17 दिसंबर 2025 को हुए थे। साक्षात्कार के बाद कुल 11 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा-2024: डॉक्युमेंट्स डिवीजन की विचारित सूची घोषित

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अंतर्गत डॉक्युमेंट्स डिवीजन के पदों के लिए विचारित सूची जारी कर दी है। इस सूची में 6 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए अस्थाई रूप से सम्मिलित किया गया है। आयोग सचिव ने स्पष्ट किया कि यह सूची केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से जारी की गई है और इसे अंतिम चयन सूची नहीं माना जाएगा। चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।

दस्तावेज सत्यापन के लिए 24 से 30 दिसंबर तक भरना होगा विस्तृत आवेदन पत्र

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2024 की विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना अनिवार्य होगा। आयोग ने इसके लिए 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 रात्रि 11.59 बजे तक लिंक खोलने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर माय रिक्रूटमेंट-डीटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी विकल्प का चयन करना होगा। विस्तृत आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा की जाएगी।

19 Dec 2025 02:51 pm

