RPSC : भर्तियों में आगे बढ़ी चयन प्रक्रिया, परिणाम और विचारित सूचियां घोषित

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती-2021 के अंतर्गत ब्रॉड स्पेशियलिटी के विभिन्न पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। डेंटल एंड प्रोस्थेटिक हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी, अप्थेलमोलॉजी, रेडियो थेरेपी, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी तथा पी एंड एसएम विषयों में चयन सूची जारी की गई है। विज्ञापन संख्या 06/2021-22 के तहत आयोजित साक्षात्कार 16 व 17 दिसंबर 2025 को हुए थे। साक्षात्कार के बाद कुल 11 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।