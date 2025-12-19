Rajasthan Infrastructure : राजस्थान सरकार की विकास योजनाओं का सच, खाका भव्य, गति धीमी

1- आर्थिक संकट से जूझ रहे नगरीय निकाय।

2- कचरा उठाने से लेकर स्वच्छता प्रबंधन तक चुनौती जारी।

3- प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में प्रगति धीमी।

4- सैटेलाइट टाउन का कॉन्सेप्ट कागजों से बाहर नहीं आया।

5- शहरी विकास का बड़ा हिस्सा विश्व बैंक और एशियन डवलपमेंट बैंक से मिलने वाले करीब 18 हजार करोड़ रुपए के ऋण पर निर्भर।

6- मल्टीस्टोरी इमारतें: बिना जोन निर्धारण सेवाओं पर बढ़ता दबाव।