राजस्थान में रोडवेज बस स्टैंड व सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों में खुलेंगे सरस आउटलेट्स

जयपुर। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) ने प्रदेशभर में रोडवेज बस स्टैंड, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा संस्थानों में सरस आउटलेट्स खोलने का निर्णय लिया है। जेएलएन मार्ग, सचिवालय और नाहरगढ़ स्थित पडाव रेस्टोरेंट पर हुए सफल प्रयोग के बाद यह फैसला लिया गया है।



आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान परिसरों में चरणबद्ध तरीके से सरस आउटलेट्स खोले जाएंगे। इसके तहत आरसीडीएफ ने एसएमएस अस्पताल और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के साथ एमओयू किया है।