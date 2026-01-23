23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में रोडवेज बस स्टैंड व सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों में खुलेंगे सरस आउटलेट्स

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) ने प्रदेशभर में रोडवेज बस स्टैंड, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा संस्थानों में सरस आउटलेट्स खोलने का निर्णय लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Devendra Singh

Jan 23, 2026

जयपुर। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) ने प्रदेशभर में रोडवेज बस स्टैंड, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा संस्थानों में सरस आउटलेट्स खोलने का निर्णय लिया है। जेएलएन मार्ग, सचिवालय और नाहरगढ़ स्थित पडाव रेस्टोरेंट पर हुए सफल प्रयोग के बाद यह फैसला लिया गया है।

आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान परिसरों में चरणबद्ध तरीके से सरस आउटलेट्स खोले जाएंगे। इसके तहत आरसीडीएफ ने एसएमएस अस्पताल और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के साथ एमओयू किया है।


सरस प्लाजा खोला जाएगा

एमओयू के अंतर्गत अस्पताल परिसर में सरस प्लाजा खोला जाएगा, जहां मरीजों, उनके परिजनों, चिकित्सा कर्मियों और अस्पताल स्टाफ को पौष्टिक व सुरक्षित दुग्ध उत्पादों के साथ-साथ दैनिक उपयोग के खाने-पीने का अन्य आवश्यक सामान भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख रोडवेज बस स्टैंड और परिवहन केंद्रों पर भी सरस आउटलेट्स खोले जाएंगे, ताकि यात्रियों को दूध व दूध से बने ताजे उत्पाद वाजिब दरों पर आसानी से उपलब्ध हो सकें।आरसीडीएफ की ओर से जल्द ही कई अन्य प्रमुख संस्थानों के साथ भी एमओयू किए जाएंगे।

स्थानीय उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा मिलेगा


इस पहल पर पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इससे एक ओर जहां स्थानीय उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर दुग्ध सहकारिता से जुड़े पशुपालकों को स्थायी बाजार मिलेगा। यह कदम पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करने के साथ-साथ आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Jan 2026 06:15 pm

Published on:

23 Jan 2026 06:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में रोडवेज बस स्टैंड व सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों में खुलेंगे सरस आउटलेट्स

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

व्यापारियों को मिला सर्टिफिकेट तो ​खिल गए चेहरे

जयपुर

अफसरों ने मतदान के लिए प्रेरित करने का लिया संकल्प

जयपुर

ई-कॉमर्स ने पकड़ी रफ्तार, ट्रैफिक पर पड़ रहा भार… सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान की दरकार

जयपुर

योगी मॉडल पर राजस्थान पुलिस… जयपुर में हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा का अवैध मकान ध्वस्त

जयपुर

राजस्थान में 49,883 करोड़ के निवेश को हरी झंडी, युवाओं को मिलेंगी 13 हजार से ज्यादा नौकरियां

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.