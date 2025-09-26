Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

School Holidays: राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 26, 27, 28 व 30 सितम्बर को छुट्टियां ही छुट्टियां, बंद रहेंगे सभी स्कूल

School Holiday Update: दिलचस्प पहलू यह भी है कि यदि कोई शिक्षक 29 सितम्बर (सोमवार) को एक दिन का अतिरिक्त अवकाश ले लेता है, तो उसे लगातार पांच दिन की लंबी छुट्टी का आनंद मिलेगा। यानी 26, 27 को सम्मेलन अवकाश, 28 को रविवार, 29 को व्यक्तिगत अवकाश और 30 को महाअष्टमी मिलाकर कुल पांच दिन का अवकाश मनाया जा सकता है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 26, 2025

School Holiday
फोटो सोर्स पत्रिका

Long Weekend Holidays Rajasthan: जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस माह के अंतिम सप्ताह में बच्चों और शिक्षकों को लगातार छुट्टियों का तोहफा मिलने जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से घोषित कार्यक्रम और त्यौहारों के कारण 26, 27, 28 और 30 सितम्बर को स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे।

जानकारी के अनुसार 26 और 27 सितम्बर को प्रदेशभर के दो दिवसीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सभी शिक्षक सम्मेलन में भाग लेंगे, इसलिए इन दोनों दिनों स्कूल बंद रहेंगे। इसके तुरंत बाद 28 सितम्बर को रविवार का अवकाश पड़ रहा है। वहीं 30 सितम्बर को महाअष्टमी का अवकाश घोषित किया गया है। इस प्रकार बच्चों और शिक्षकों को कुल चार दिन की छुट्टी मिल रही है।

स्कूली बच्चों और शिक्षकों के लिए यह अवसर काफी खास है। लगातार अवकाश मिलने से जहां विद्यार्थी त्यौहारों की तैयारियों में जुट सकेंगे, वहीं शिक्षक भी परिवार के साथ समय बिताने का लाभ उठा पाएंगे।

दिलचस्प पहलू यह भी है कि यदि कोई शिक्षक 29 सितम्बर (सोमवार) को एक दिन का अतिरिक्त अवकाश ले लेता है, तो उसे लगातार पांच दिन की लंबी छुट्टी का आनंद मिलेगा। यानी 26, 27 को सम्मेलन अवकाश, 28 को रविवार, 29 को व्यक्तिगत अवकाश और 30 को महाअष्टमी मिलाकर कुल पांच दिन का अवकाश मनाया जा सकता है।

लगातार छुट्टियों की यह श्रृंखला विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए भी राहत भरी रहेगी। त्योहारी सीजन में यह अवकाश न केवल शिक्षकों बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी उत्साह और उमंग लेकर आया है।

ये भी पढ़ें

RPSC Action: जांच में बड़ा खुलासा, आरपीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, 19 अभ्यर्थियों पर गिरेगी डिबार की गाज
जयपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 09:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / School Holidays: राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 26, 27, 28 व 30 सितम्बर को छुट्टियां ही छुट्टियां, बंद रहेंगे सभी स्कूल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.