School Holidays: राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 26, 27, 28 व 30 सितम्बर को छुट्टियां ही छुट्टियां, बंद रहेंगे सभी स्कूल

जानकारी के अनुसार 26 और 27 सितम्बर को प्रदेशभर के दो दिवसीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सभी शिक्षक सम्मेलन में भाग लेंगे, इसलिए इन दोनों दिनों स्कूल बंद रहेंगे। इसके तुरंत बाद 28 सितम्बर को रविवार का अवकाश पड़ रहा है। वहीं 30 सितम्बर को महाअष्टमी का अवकाश घोषित किया गया है। इस प्रकार बच्चों और शिक्षकों को कुल चार दिन की छुट्टी मिल रही है।