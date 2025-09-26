School Holidays: राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 26, 27, 28 व 30 सितम्बर को छुट्टियां ही छुट्टियां, बंद रहेंगे सभी स्कूल

Long Weekend Holidays Rajasthan: जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस माह के अंतिम सप्ताह में बच्चों और शिक्षकों को लगातार छुट्टियों का तोहफा मिलने जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से घोषित कार्यक्रम और त्यौहारों के कारण 26, 27, 28 और 30 सितम्बर को स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे।
जानकारी के अनुसार 26 और 27 सितम्बर को प्रदेशभर के दो दिवसीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सभी शिक्षक सम्मेलन में भाग लेंगे, इसलिए इन दोनों दिनों स्कूल बंद रहेंगे। इसके तुरंत बाद 28 सितम्बर को रविवार का अवकाश पड़ रहा है। वहीं 30 सितम्बर को महाअष्टमी का अवकाश घोषित किया गया है। इस प्रकार बच्चों और शिक्षकों को कुल चार दिन की छुट्टी मिल रही है।
स्कूली बच्चों और शिक्षकों के लिए यह अवसर काफी खास है। लगातार अवकाश मिलने से जहां विद्यार्थी त्यौहारों की तैयारियों में जुट सकेंगे, वहीं शिक्षक भी परिवार के साथ समय बिताने का लाभ उठा पाएंगे।
दिलचस्प पहलू यह भी है कि यदि कोई शिक्षक 29 सितम्बर (सोमवार) को एक दिन का अतिरिक्त अवकाश ले लेता है, तो उसे लगातार पांच दिन की लंबी छुट्टी का आनंद मिलेगा। यानी 26, 27 को सम्मेलन अवकाश, 28 को रविवार, 29 को व्यक्तिगत अवकाश और 30 को महाअष्टमी मिलाकर कुल पांच दिन का अवकाश मनाया जा सकता है।
लगातार छुट्टियों की यह श्रृंखला विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए भी राहत भरी रहेगी। त्योहारी सीजन में यह अवकाश न केवल शिक्षकों बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी उत्साह और उमंग लेकर आया है।