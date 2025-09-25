RPSC Action: जांच में बड़ा खुलासा, आरपीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, 19 अभ्यर्थियों पर गिरेगी डिबार की गाज

Rajasthan Job News: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आयोजित व्याख्याता (आयुर्वेद) भर्ती परीक्षा 2025 में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आयोग को जांच में पता चला है कि कुल 19 अभ्यर्थियों ने अनिवार्य योग्यता पूरी न करने के बावजूद दो या दो से अधिक विषयों में आवेदन प्रस्तुत किए थे। नियमों के विपरीत किए गए इन आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए अब आयोग ने इन अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है।