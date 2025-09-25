RPSC Action: जांच में बड़ा खुलासा, आरपीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, 19 अभ्यर्थियों पर गिरेगी डिबार की गाज

Rajasthan Job News: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आयोजित व्याख्याता (आयुर्वेद) भर्ती परीक्षा 2025 में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आयोग को जांच में पता चला है कि कुल 19 अभ्यर्थियों ने अनिवार्य योग्यता पूरी न करने के बावजूद दो या दो से अधिक विषयों में आवेदन प्रस्तुत किए थे। नियमों के विपरीत किए गए इन आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए अब आयोग ने इन अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को 29 सितंबर 2025 को प्रातः 9 बजे अपने सभी मूल दस्तावेज और उनकी प्रतिलिपियों सहित आयोग कार्यालय में दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उनके सभी ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
यही नहीं, आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि इस तरह की गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों को भविष्य में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने से वंचित (Debar) कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (BNS) 2023 की धारा 217 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही भी शुरू की जाएगी।
आयोग के अनुसार भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास आयुर्वेद में स्नातक की डिग्री और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता हो। इसके बावजूद पात्रता पूरी न करने वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया।