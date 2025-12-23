परिवहन विभाग से लिया रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी तो लग्जरी वाहन होगा सीज, फिर से नहीं होगा पंजीयन

Fraud involving three-digit VIP numbers: जयपुर। परिवहन विभाग में थ्री डिजिट नंबरों के फर्जीवाड़े मामले में अब वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सभी आरटीओ कार्यालयाें की ओर से प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बड़ी बात है कि भौतिक सत्यापन के दौरान अगर किसी वाहन के लिए फर्जी तरीके से नंबर जारी किए जाने की पुष्टि हो जाती है तो उस वाहन की आरसी निरस्त तो होगी, वहीं, दूसरी ओर फिर से उस वाहन का पुन: रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। ऐसे में मालिक को उस वाहन से भी हाथ धोना पड़ेगा।