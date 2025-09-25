4th Grade Exam Result: बड़ा अपडेट, 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कब आएगा परिणाम ?

परीक्षा समाप्त होने के बाद अब लाखों अभ्यर्थी परिणाम की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सोशल मीडिया पर एक परीक्षार्थी ने मांग की थी कि चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का परिणाम पुलिस, पटवारी और वीडीओ भर्ती परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद ही घोषित किया जाए। कारण यह बताया गया कि अक्सर छोटी भर्तियों के परिणाम पहले आ जाते हैं और अभ्यर्थी नौकरी जॉइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में बड़ी भर्ती में चयन होने पर वे पहले वाली नौकरी छोड़ देते हैं। इससे पद रिक्त रह जाते हैं और चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है।