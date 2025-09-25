Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

4th Grade Exam Result: बड़ा अपडेट, 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कब आएगा परिणाम ?

4th grade exam rajasthan: बोर्ड अध्यक्ष ने खोला राज। क्या पटवारी-वीडीओ भर्ती के बाद ही आएगा रिज़ल्ट? जानें पूरा मामला।

जयपुर

Rajesh Dixit

Rajesh Dixit

Sep 25, 2025

RSSB New Guideline for direct Recruitment of Class IV Employees Strict Rules regarding Dress Code
फाइल फोटो पत्रिका

RSMSSB 4th grade exam 2025: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 से 21 सितम्बर तक हुआ था। इस परीक्षा के लिए कुल 24 लाख 71 हजार 66 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 21 लाख 17 हजार 198 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। उपस्थिति का प्रतिशत 85.68 दर्ज किया गया। दसवीं पास सरकारी नौकरी का यह एक बड़ा अवसर था। राजस्थान की प्रमुख बड़ी परीक्षाओं में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है।

परीक्षा समाप्त होने के बाद अब लाखों अभ्यर्थी परिणाम की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सोशल मीडिया पर एक परीक्षार्थी ने मांग की थी कि चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का परिणाम पुलिस, पटवारी और वीडीओ भर्ती परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद ही घोषित किया जाए। कारण यह बताया गया कि अक्सर छोटी भर्तियों के परिणाम पहले आ जाते हैं और अभ्यर्थी नौकरी जॉइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में बड़ी भर्ती में चयन होने पर वे पहले वाली नौकरी छोड़ देते हैं। इससे पद रिक्त रह जाते हैं और चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है।

इस पर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर ही प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा भी यही प्रयास होगा। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का परिणाम पटवारी भर्ती के बाद और संभव हो सका तो वीडीओ भर्ती के बाद जारी किया जाएगा।

गौरतलब है कि इस परीक्षा में केवल 53,749 पदों के लिए 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। यानी एक-एक सीट पर लगभग 39 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। ऐसे में चयन प्रक्रिया बेहद प्रतिस्पर्धी और कठिन मानी जा रही है। परिणाम को लेकर बढ़ती उत्सुकता के बीच अब सभी की निगाहें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर टिकी हुई हैं।

ये भी पढ़ें

Govt Job: राजस्थान में 574 पदों पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू
जयपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 10:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 4th Grade Exam Result: बड़ा अपडेट, 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कब आएगा परिणाम ?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.