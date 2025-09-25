4th Grade Exam Result: बड़ा अपडेट, 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कब आएगा परिणाम ?

RSMSSB 4th grade exam 2025: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 से 21 सितम्बर तक हुआ था। इस परीक्षा के लिए कुल 24 लाख 71 हजार 66 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 21 लाख 17 हजार 198 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। उपस्थिति का प्रतिशत 85.68 दर्ज किया गया। दसवीं पास सरकारी नौकरी का यह एक बड़ा अवसर था। राजस्थान की प्रमुख बड़ी परीक्षाओं में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है।
परीक्षा समाप्त होने के बाद अब लाखों अभ्यर्थी परिणाम की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सोशल मीडिया पर एक परीक्षार्थी ने मांग की थी कि चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का परिणाम पुलिस, पटवारी और वीडीओ भर्ती परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद ही घोषित किया जाए। कारण यह बताया गया कि अक्सर छोटी भर्तियों के परिणाम पहले आ जाते हैं और अभ्यर्थी नौकरी जॉइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में बड़ी भर्ती में चयन होने पर वे पहले वाली नौकरी छोड़ देते हैं। इससे पद रिक्त रह जाते हैं और चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है।
इस पर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर ही प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा भी यही प्रयास होगा। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का परिणाम पटवारी भर्ती के बाद और संभव हो सका तो वीडीओ भर्ती के बाद जारी किया जाएगा।
गौरतलब है कि इस परीक्षा में केवल 53,749 पदों के लिए 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। यानी एक-एक सीट पर लगभग 39 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। ऐसे में चयन प्रक्रिया बेहद प्रतिस्पर्धी और कठिन मानी जा रही है। परिणाम को लेकर बढ़ती उत्सुकता के बीच अब सभी की निगाहें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर टिकी हुई हैं।